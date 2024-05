Roma: incontro infuocato tra residenti e istituzioni, gli abitanti del centro non ci stanno più: «Tensostruttura a Termini, è inaccettabile»

Si è tenuto al Campidoglio, un incontro tra le istituzioni e i residenti dei Rioni Castro Pretorio, Esquilino e Monti. Purtroppo non è passata inosservata l'assenza delle Forze dell'Ordine, dell'Assessore Funari alle Politiche Sociali e dell'Assessore Lucarelli alla Sicurezza e al Commercio. A presenziare Stefano Marin, Assessore all'ambiente del Primo Municipio e l'Assessore Municipale alle Politiche Sociali Santaloce. Si è parlato di rifiuti, di degrado e di sicurezza, è stato il primo incontro e non sarà l'ultimo. A volerlo organizzare sono i Comitati di Rione per ottenere risposte concrete e un cambiamento definitivo. A testimoniare Marco Massaro responsabile dell'Associazione Residenti Castro Pretorio.

«Questo primo incontro non ci ha soddisfatto, ci sono ancora molte tematiche aperte, vogliamo essere presi in considerazione perchè lo stato di abbandono dei Rioni in questione è imbarazzante.

La cronaca ce lo ricorda quotidianamente, rapine, risse, furti, aggressioni, accoltellamenti, macchine rotte eccetera, sono all'ordine del giorno». I residenti sono davvero stremati e non possono più andare avanti così, non è possibile vivere nella paura costante, chi di dovere dovrebbe mettersi al lavoro per trovare soluzioni concrete. Al momento invece a quanto pare tra gli obiettivi principali del Comune ci sarebbe la tensostruttura da isnstallare a Termini per i senzatetto. Un progetto alquanto controproducente che rischia di aumentare se possibile la delinquenza e il degrado intorno alla stazione, provocando ulteriore disagio. «Sulla tensostruttura nessuno si vuole pronunciare perchè ovviamente è una tematica scottante ed imposta dall'alto. Nessuno vuole dare risposte in merito a questo argomento incendiario, la politica romana impone la tensostruttura a Termini ma non ha il coraggio di motivare la scelta perchè in realtà non ha senso ed è impossibile argomentare».