Indennizzo a vita a un paziente che ha subito complicazioni dopo il vaccino Astrazeneca. La notizia è stata diffusa dal Codacons. In particolare, la Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno dato “il via libera ad un cospicuo indennizzo in favore di un cittadino genovese che nel 2021 si era sottoposto alla vaccinazione Astrazeneca anti-Covid, riportando da subito reazioni avverse gravi”. Quanto gli è stato riconosciuto? Un assegno bimestrale di importo pari, secondo le ultime tabelle ministeriali, a 1740,77 euro. Ma come si calcola? E chi può chiederlo? Il parere dell'avvocato Antonino Galletti, consigliere nazionale forense (già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Non prima di aver ricostruito il caso in questione.