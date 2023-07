Serpenti a Roma, è allarme: in una settimana 60 richieste di aiuto dei cittadini

Un pitone albino lungo cinque metri in strada a San Basilio. Un serpente che spunta sul parabrezza dell'automobile terrorizzando padre e figlio in viaggio, anche se si trattava di un innocuo biacco. Due casi recenti di avvistamenti del rettile nella Capitale, la cui fauna somiglia sempre di più a una giungla. Quella dei serpenti è una vera e propria emergenza. L'associazione Earth (nata a tutela della natura e dei diritti degli animali) informa che nell’ultima settimana, al loro centralino sono pervenute oltre sessanta chiamate da parte di cittadini che segnalavano la presenza di questi animali, abbandonati o sfuggiti al controllo dei loro detentori. L’ultimo caso in ordine cronologico è stato registrato in un deposito dell’Atac.

Una vera e propria emergenza a cui Earth aggiunge una denuncia: «Non esiste un servizio di recupero della fauna selvatica, funzione pubblica che dovrebbe ricadere nelle competenze del Comune di Roma e della Regione Lazio».

Secondo Valentina Coppola, presidente nazionale dell’associazione Earth, «ormai gli avvistamenti sono all’ordine del giorno e la gente ci telefona giorno e notte.

Noi indentifichiamo il rettile e, qualora si tratti di specie innocue, spieghiamo come ci si deve comportare in questi casi. Diversamente, nel caso si tratti di vipere allertiamo immediatamente la Protezione civile e i Vigili del fuoco».