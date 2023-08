Domenica 13 Agosto 2023, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 07:55

La banda dei georgiani continua a fare proseliti e a reclutare criminali, ma le forze dell'ordine continuano a tenerla in scacco senza dargli tregua. Questa notte infatti si sono consumati gli ennesimi tentati furti, per fortuna non andati a segno, della banda dell'est. Alle 2.45 una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma San Giovanni ha sventato un furto presso un negozio di estetista su via Tuscolana in zona Appio Claudio. I militari in transito, hanno notato tre figure che armeggiavano sulla porta di ingresso di un centro estetico e sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare un cittadino georgiano di 33 anni mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. A quanto pare l'uomo, da poco giunto in Italia, è incensurato e questa notte - ha concessato - era la prima volta che partecipava ad un colpo con i suoi complici connazionali che gli facevano "scuola". Anche per questo motivo l'uomo è stato solo deferito e rimesso in stato di libertà per tentato furto aggravato e continuato in abitazione, in concorso con i due complici rimasti ignoti. Da una visione dei sistemi di videosorveglianza, infatti, i tre sono risultati essere gli stessi allontanatisi frettolosamente, poco prima, a seguito dell'attivazione dell'allarme antintrusione, in via delle Vestali, dall'abitazione di una famiglia che si trova in vacanza, disturbati dal suono dell'allarme e da alcune grida di inquilini di un palazzo adiacente.

IL KIT

Il "novello" ladro della banda dei georgiani è stato trovato in possesso di un kit del "perfetto piccolo ladro" tra cui chiavi alterate, grimaldelli che non è riuscito ad usare e che i carabinieri hanno sequestrato. Le indagini proseguono per risalire agli altri due fuggitivi. Solo pochi giorni fa, nel corso di analoghi servizi di controllo, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma avevano fermato altri due cittadini georgiani, di 40 anni, trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso, di quelli utilizzati per forzare serrature di porte, senza contare di quelli arrestati dalla Polizia nei pressi di un palazzo di via Conca d'Oro, la scorsa settimana, 2 georgiani, di 50 e 35 anni trovati in possesso di preziosi, argenteria e piccoli elettrodomestici di valore, contenuti all'interno di una federa per cuscino.A segnalare l'intrusione nell'appartamento libero per l'assenza dei proprietari in vacanza, era stata sempre un solerte cittadino con una chiamata al 112, che hanno permesso alle due pattuglie sopraggiunte a bloccare i due "topi di appartamento" mentre stavano per darsi alla fuga. Anche in quel caso il "kit" era pressoché identico: un paio di guanti, un coltellino e 2 bandane, grimaldelli, chiavi e quant'altro. L'elenco dei colpi delle banda dei georgiani così si allunga, una "striscia" di furti che ormai dura da mesi, soprattutto negli appartamenti nei vari quartieri della Capitale. A gennaio sono state dieci le persone arrestate dai carabinieri al termine di una indagine durata 8 mesi nel corso dei quali la banda ha messo a segno almeno 11 furti, tutti di georgiani legati alla criminalità russa.