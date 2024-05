Domenica 12 Maggio 2024, 06:10

Una violenta aggressione e una rapina con lo spray al peperoncino: è ancora allarme sicurezza alla stazione Termini. L’ultimo episodio è dello scorso venerdì in via Gioberti quando un 41enne, Adilson L. S. residente ad Anzio, è stato colpito con un pugno in pieno volto. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivati sul posto lo hanno trovato steso a terra in una pozza di sangue: a causa del colpo il 41enne ha battuto la testa a terra riportando una grave lesione. I sanitari del 118 dopo averlo medicato sul posto, hanno predisposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I dove è tutt’ora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. Un’escalation di violenze registrata dallo scorso dicembre nella zona dello scalo romano. Tanto che Questura e Prefettura, in accordo con il Campidoglio, hanno accelerato sull’aumento di agenti e controlli.

LE INDAGINI

Intanto, per l’aggressione di venerdì, gli investigatori hanno avviato una fitta rete di ricerche intorno alla zona della stazione Termini. Hanno inoltre sequestrato le immagini di video sorveglianza. Nei fotogrammi, i due uomini sono stati ripresi mentre camminano lungo via Gioberti: «Hanno avuto un breve scambio di parole, forse un piccolo diverbio. L’aggressore si è prima allontanato per poi tornare indietro e colpire la vittima». Con un’indagine lampo gli agenti del commissariato Viminale sono risaliti all’identità dell’aggressore. L’uomo, ora accusato di lesioni gravi, è uno straniero di origini romene di 42 anni. È stato rintracciato alla Borghesiana: a incastrarlo proprio le immagini sequestrate.

Ancora un episodio, questa volta in piazza dei Cinquecento, è avvenuto la scorsa domenica quando un turista di 66 anni di origini filippine è stato rapinato. Il malvivente dopo averlo stordito con lo spray al peperoncino, gli ha strappato lo zaino. Sono stati due uomini della Guardia di Finanza a intervenire e a fermare il bandito. «Mi sono distratto, stavo mangiando un panino all’ingresso della stazione quando quell’uomo si è avvicinato e in pochi secondi mi ha derubato. Per stordirmi mi ha spruzzato lo spray al peperoncino» ha poi riferito il 66enne. Insieme agli uomini della Finanza sono intervenuti anche gli agenti della Polaria che hanno trasferito il rapinatore negli uffici all’interno della stazione e hanno proceduto con la denuncia per rapina.