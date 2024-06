Una donna rumena di 38 anni ha accoltellato un connazionale di 40 anni al culmine di una lite in strada ieri sera in via Angelo Fava, nel quartiere Trionfale di Roma. A dare l'allarme i residenti. Sul posto i carabinieri della compagnia Trionfale che hanno denunciato la donna per lesioni aggravate. L'uomo ha riportato una ferita lieve. Si indaga sui motivi del gesto.

Roma, uomo con coltello e mimetica si aggira a Prati: allerta dei residenti