Giovedì 6 Giugno 2024, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:21

Sono indignati, scioccati, preoccupati, allibiti. Tanti i sentimenti che la notizia della lista delle “ragazze trofeo” ha suscitato tra gli alunni del liceo Visconti. Gli studenti, in classe come anche nelle loro chat, non fanno altro che parlare di quello che è successo lunedì mattina a scuola, tra chi è pronto alla battaglia contro gli autori del gesto e chi minimizza l'accaduto definendolo «una cosa che succede». Tra le più arrabbiate, come comprensibile, ci sono le vittime, ovvero le circa 30 studentesse dell'elenco, quelle che avrebbero avuto una relazione con gli autori della lista. Molte ragazze preferiscono non commentare, altre vogliono sfogarsi, ma scelgono di farlo in forma anonima dando un nome di fantasia perché «si tratta una vicenda davvero pesante», dicono. «Sono sconvolta – racconta Giulia - perché i ragazzi hanno violato la nostra intimità. È un gesto che deve essere punito in modo adeguato altrimenti succederà di nuovo».

LE BUGIE

Alcune storie sono «sono frutto della fantasia degli studenti. Tante di noi non hanno mai avuto a che fare con loro», dice arrabbiata Francesca. Storie e nomi inventati che rischiano di continuare a circolare ancora per molto tempo. Il foglio è stato immediatamente rimosso, ma il problema è che «prima che venisse buttato alcuni lo hanno fotografato». Il timore della maggior parte delle ragazze, dunque, è che ora la foto possa circolare anche fuori dall'istituto di piazza del Collegio romano, creando non pochi problemi. «Se così fosse sarebbe davvero un problema perché significherebbe far proseguire questa storia all'infinito. E noi invece vogliamo solo che se ne smetta di parlare», prosegue Giulia. Vogliono che non se ne parli più e allo stesso tempo sperano che i colpevoli vengano puniti adeguatamente. Lo sperano le vittime, come anche la maggior parte delle studentesse della scuola.

LA SOLIDARIETÀ

Prime fra tutte quelle del collettivo Visconti in Rosa che hanno diffuso un comunicato per esprimere solidarietà alle vittime e denunciare «l'accaduto che non deve passare inosservato». Non tutti però sono d'accordo. Diversi anche gli studenti rimasti indifferenti alla scoperta della lista, definendo l'episodio «un pretesto per andare contro la scuola». «Ovviamente è un fatto spiacevole - sostiene una studentessa – ma sono scherzi tra noi giovani che sono sempre esistiti».