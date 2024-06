Vespa Orientalis a Roma, un nido (e la Regina) nel vano della serranda di una casa a Prati. L’esperto: «Pericoloso per gli inquilini»

Era la fine di luglio 2022 e la prima Vespa Orientalis fu rintracciata nell’intercapedine di un appartamento a Monteverde. Da allora molti romani (e non solo) hanno imparato a convivere con questa specie - diffusasi anche in altre città italiane - e a segnalare tempestivamente la loro presenza nelle fessure o nei cassoni delle finestre. L’ultimo nido sventato sul nascere è stato scovato nel quartiere Prati: un’altra Regina di Orientalis è stata avvistata mentre tentava di introdursi nel vano della serranda di una casa in Piazza Francesco Morosini: «Era pronta a costruire un nido molto grande e in un mese sarebbe cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare pericoloso per gli occupanti dell’edificio», ha detto a “Il Messaggero” Andrea Lunerti chiamato a rimuovere l’imenottero.





L’allarme

Quel continuo viavai dell’insetto aveva insospettito la proprietaria di casa che immediatamente ha chiesto aiuto. «Ho aperto il vano della serranda -spiega Lunerti - e dopo circa mezz’ora sono riuscito a catturare la Regina. L'insetto - specifica l'esperto - non verrà restituito agli ambienti naturali». La Vespa Orientalis è da sempre una delle specie più studiate al mondo: dall’Asia fino alla Spagna e alla Bulgaria, da qualche anno è arrivata ad espandersi anche nel territorio italiano soprattutto per la sua innata capacità di adattamento ai luoghi più avversi. Secondo l'etologo, le segnalazioni sono numerose «circa 20 chiamate al giorno» per comunicare la presenza della Orientalis nelle case dei tanti romani. «Pochi nidi (al momento) e in fase di costruzione - chiarisce Andrea Lunerti - perchè in tanti si accorgono del loro arrivo vicino alle finestre o sulle pareti esterne dei locali e chiedono interventi per bloccare la nascita della colonia. E’ un insetto predatore delle api e dunque pericoloso per l’apicoltura».



Vespa velutina

C’è però un altro avvertimento lanciato dai dottori agronomi e forestali e si tratta dell’arrivo della Vespa velutina in città. «In Toscana e in alcune località remote, la sua permanenza è un dato certo», ribadisce l’etologo.

E aggiunge: «In ogni caso è sempre opportuno nel corso dell’attuale stagione monitorare e segnalare nidi o insetti. Bisogna subito stroncare il processo di nifidicazione».