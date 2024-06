Domenica 2 Giugno 2024, 22:25

Fermati prima che potessero entrare in azione e rubare la scena del 2 Giugno, la Festa della Repubblica, al Presidente Mattarella e alle altre cariche dello Stato. Quindici attivisti di Ultima generazione arrivati da mezza Italia, con al seguito bottiglie contenenti vernice e “armati” di lucchetti a cui incatenarsi, sono stati individuati e bloccati in varie parti del Centro dalla polizia ieri mattina durante i servizi preventivi predisposti in vista delle celebrazioni al Milite Ignoto e ai Fori Imperiali. Ed è qui che secondo gli investigatori - che li hanno invece “dirottati” negli uffici della Questura - i ragazzi erano diretti in maniera sparsa, alla spicciolata, nel tentativo di aggirare i controlli, con l’obiettivo di mandare a dama almeno alcuni degli “incursori”. E riuscire a portare a termine, nella migliore delle ipotesi, la stessa iniziativa di protesta nello stesso momento e in più punti della Capitale. Conquistando, così, non uno ma molteplici palcoscenici.

GLI INFILTRATI

Intanto proseguono le indagini della Digos per individuare e denunciare i protagonisti del tentativo di sfondamento degli sbarramenti delle forze dell’ordine durante la manifestazione contro il Governo che sabato pomeriggio ha sfilato da piazza Vittorio a Porta Pia. Nella prima linea sono stati già riconosciuti alcuni “infiltrati” provenienti da Askatasuna, il centro sociale torinese, i cui militanti furono già protagonisti degli scontri di piazza di ottobre quando nel capoluogo piemontese arrivò la premier Giorgia Meloni. Già all’inizio del mese avrebbero gettato benzina sul fuoco nelle manifestazioni alla Sapienza. Sabato gli studenti, invece, avevano cercato di fermarli.

I CONTROLLI

Tornando a ieri. I primi tre attivisti erano stati sorpresi intorno alle 8,15 in via delle Botteghe Oscure con striscioni al seguito; altrettanti sono stati intercettati in piazza Mattei alle 8,40, sempre con striscioni e i lucchetti negli zainetti. In cinque, invece, meno di una mezz’ora dopo sono stati fermati in piazza Santi Apostoli e avevano delle bottiglie con dentro del liquido (vernice) scuro. Più della metà, otto di loro, erano già stati protagonisti di altri raid analoghi e avevano ricevuto i foglio di via obbligatorio da parte del questore di Roma Carmine Belfiore pertanto sono stati denunciati per avere violato la disposizione. Si tratta di ragazzi arrivati a Roma da Pavia, Treviso, Milano, Modena, Grosseto, Lucca, Palermo, Pesaro, Urbino e Firenze. Intenzionati a sfidare la legge pur di portare avanti la protesta contro il cambiamento climatico.

LA SCACCHIERA

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo aveva pianificato con tutta probabilità «un’azione organizzata da attuarsi simultaneamente» in punti diversi dell’area prospiciente o di attinenza alla parata, al passaggio delle più alte cariche dello Stato.

Da tempo la Digos sta analizzando i comportamenti e le modalità d’azione degli attivisti di Ultima generazione, spesso sostenuti da altri gruppi come Potere al popolo o dai collettivi studenteschi, cercando di prevenirne raid vandalici e blitz dimostrativi potenzialmente in grado di creare problemi di ordine pubblico. Ne studiano le mosse come giocando a una partita a scacchi. Il 23 maggio nelle maglie dei servizi di prevenzione, questa volta a opera di agenti del commissariato locale, erano “caduti” anche tre giornalisti, non riconosciuti subito come tali, portati negli uffici di polizia insieme con alcuni attivisti e rilasciati solo dopo un paio d’ore.

Ieri, al termine della cerimonia del 2 Giugno, lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha voluto rendere noto il tentato blitz, fallito, da parte degli ambientalisti di Ultima Generazione: «Volevano impedire il passaggio del corteo della Festa della Repubblica i 15 attivisti fermati dalla polizia - ha scritto il ministro su X -. Il mio plauso ai poliziotti della Questura di Roma che, con prontezza e professionalità, hanno bloccato i vandali "armati" di vernice e lucchetti, garantendo il regolare svolgimento della festa di tutti gli italiani».