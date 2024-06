Roma, metro ferma per borseggiatori: il ladro bloccato e trascinato via dai passeggeri

Metro A, stazione "Re di Roma", lunedì pomeriggio ore 18.30. Ancora una volta i treni della linea più frequentata che attraverso il Centro storico si fermano causa borseggiatori. E ancora una volta sono i passeggeri a bloccarne uno e a respingerlo fuori dal convoglio. Anche in questo caso si sfiora la rissa e i passeggeri invocano l’arrivo dei vigilantes e della polizia. Una scena di ordinario Far West nell’underground capitolina che si appresta a ricevere con il prossimo Giubileo un’ulteriore massiccia ondata di turisti e utenti. Un video girato da un passeggero in banchino riprende tutta la sequenza. Solo venerdì c’era stato un altro blocco dei convogli. I treni, intorno alle tre del pomeriggio, si erano dovuti fermare per un intervento delle forze dell’ordine e della vigilanza interna a Termini nel tentativo di bloccare un’altra banda di ladri. Lunedì a entrare in azione sarebbero stati dei sudamericani, uno dei quali letteralmente braccato dai passeggeri e spinto a forza fuori dal treno in partenza nel quale cercava rifugio per sfuggire alla vittima che lo rincorreva e ad altri cittadini pronti a linciarlo. «Purtroppo – raccontano gli habituè della tratta – scene del genere e risse tra passeggeri e borseggiatori sono all’ordine del giorno. Romani e turisti sono esasperati».

