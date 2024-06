Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:41 - Ultimo aggiornamento: 09:30

Un elenco di nomi scritto su un foglio poi affisso sulla porta di un'aula della scuola. Trenta nomi di studentesse, molte delle quali minorenni, che avrebbero avuto rapporti sessuali con altri compagni. Quei compagni indicati tra parentesi nella lista, anche in questo caso con nome e cognome, proprio a fianco al nome di ogni ragazza. Come a voler dire: «Lei è il trofeo e io sono quello che l'ha conquistato».

IL RACCONTO

Un episodio aberrante - quello accaduto lunedì mattina al liceo classico Visconti - che ha scioccato tutta la comunità scolastica, in particolar modo le vittime, come racconta una di loro che preferisce restare anonima. «Sono sconvolta - dice la vittima - per questa violazione della nostra privacy davvero grave. Un gesto irrispettoso che deve essere punito in modo adeguato altrimenti questi ragazzi pensano che sia una cosa normale che possono rifare quando vogliono». «Mancavano pochi minuti alle 13 - racconta un’altra liceale – quando sulla porta di una delle classi dell'ultimo anno è apparso questo foglio. Era sulla parete esterna, quindi poteva leggerlo chiunque passasse. I nomi delle ragazze erano circa 30. Quelli dei ragazzi, invece, erano quattro o cinque». Il foglio, creato da un gruppetto di studenti dell’ultimo anno, è stato immediatamente rimosso, ma il problema è che «prima che venisse buttato alcuni lo hanno fotografato». Il timore, dunque, è che ora la foto possa circolare anche fuori dall’istituto di piazza del Collegio romano, creando non pochi problemi alle ragazze inserite nell'elenco.

«Alcune di loro, quelle più grandi, non si sono troppo preoccupate di leggere lì i loro nomi anche perché si tratta di cose successe tempo fa. Altre, invece, sono molto imbarazzate e scosse perché, dicono, che ora chiunque è entrato nelle loro vite private. Molte frequentano anche il primo anno», prosegue la studentessa. E come se non bastasse, alcuni nomi sono addirittura stati inventati. «Tante ragazze hanno detto che si tratta di una bugia, di storie create dai ragazzi», dice ancora la liceale.

Una notizia che ha scosso così tanto le studentesse che ieri mattina hanno deciso di indire un'assemblea straordinaria nell’aula magna della scuola per discutere dell'accaduto. La prima ora si sono riunite solo le ragazze dell’istituto, vittime comprese. Poi sono stati ammessi anche gli studenti maschi. «Alcuni - racconta la studentessa - erano più arrabbiati e indignati, altri preoccupati per le ripercussioni che potrebbero esserci nei confronti dei creatori della lista». Presenti, oltre ad alcuni docenti, anche gli autori del gesto. Si tratta di un gruppetto di ragazzi dell’ultimo anno che si è voluto scusare pubblicamente con tutti i presenti e soprattutto con le ragazze che, per colpa loro, sono state messe alla berlina. «Hanno detto che si trattava di una ragazzata», dice chi era presente. Una ragazzata però molto pericolosa, come osserva la comunità studentesca femminile che terminata l’assemblea ha diffuso un comunicato per esprimere solidarietà alle vittime e denunciare «l’accaduto che non deve passare inosservato». «L’atto - si legge nel documento - non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte, ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente la lista evidenzia una mancanza di consapevolezza della gravità di tale atto e la presunzione di una legittimità nel compierlo inesistente e abominevole». Per questo è fondamentale «riflettere sull’importanza di un’educazione sessuale e affettiva. Due tematiche che, essendo essenziali per la crescita dell’individuo, devono essere insegnate a scuola, spazio di crescita e di costruzione della società futura», scrivono ancora auspicando che la presidenza prenda i dovuti provvedimenti.

I GENITORI

Mentre i professori preferiscono non parlare perché si tratta di «questioni molto delicate», i genitori vogliono far sentire la loro voce. «Stupidaggini simili - denuncia una madre - sono molto pericolose. Giochi del genere si possono trasformare in tragedie con ragazze che potrebbero arrivare a uccidersi per la vergogna o potrebbero non voler più uscire di casa per il timore di essere derise». Nelle chat dei genitori si sono moltiplicati i messaggi, tra rabbia e indignazione. «È un fatto gravissimo. Vedremo che provvedimenti prenderà la preside», dice un’altra madre. Non si esclude, infatti, che per gli autori del gesto potranno esserci conseguenze sul voto in condotta o comunque altri provvedimenti disciplinari. Al momento, però, nessuna decisione è stata presa.