Roma, ragazza molestata in strada: «Uno straniero ben vestito mi ha detto "se mi guardi ti do 90 euro"»

Una ragazza la notte scorsa, all'Esquilino, è stata avvicinata da un uomo straniero dall'aspetto curato, che però aveva cattive intenzioni. Il classico esempio che l'abito non fa il monaco, era circa l'una di notte, quando la ragazza di 27 anni si trovava in Via Luigi Luzzatti. «Ero stata a cena fuori e poi sono tornata a piedi con un amico, abitiamo entrambi in zona e dato che aveva la macchina parcheggiata in un posto che non gli piaceva molto, abbiamo provato a vedere se ci fosse un parcheggio libero. Ne abbiamo trovato uno ma proprio in quel momento, si è reso conto di non avere le chiavi dell'auto con sè. Dato che non abita molto lontano, è andato a casa a prenderle mentre io lo aspettavo nel posto che avevamo trovato, sperando che nessuno volesse occuparlo. Stavo ingannando il tempo con il cellulare e mi sentivo anche parecchio stanca, quando un uomo mi ha chiesto se parlassi Inglese o Italiano. Gli ho risposto che ero Italiana, all'inizio non mi ha spaventata perchè il suo aspetto era curato. Portava un tailleur di colore blu scuro, una camicia chiara e se non sbaglio anche la cravatta. Si vedeva che non era Italiano e credo fosse originario del Medio Oriente. Mi ha chiesto se poteva parlarmi e gli ho detto ok. Mi ha detto che la mattina seguente aveva un aereo presto e che avrebbe lasciato Roma all'alba. Poi ha continuato dicendo che sarebbe tornato a Londra in quanto era proprietario di alcuni Hotel lì. Non riuscivo capire che cosa volesse, credevo un'indicazione, ma ha proseguito dicendo che la sua serata era finita e veva voglia di continuare a divertirsi».

È in quel momento che l'uomo ha tirato fuori dalla giacca dei soldi in contanti e li ha offerti alla ragazza. «Dopo aver preso in mano dei contanti, ha detto che se volevo mi avrebbe dato 90 euro.

Ha poi aggiunto che non dovevamo fare nulla, bastava semplicemente che lo guardassi. Tutto era molto strano e mi sono sentita disorientata. Lui ha iniziato a camminare e si è girato per vedere se lo seguissi ma non mi sono mossa, così si è fermato. Gli ho detto che questa cosa non mi sembrava normale e che non volevo allontanarmi anche perchè stavo aspettando un amico, che stava per arrivare a momenti con la macchina. Fortunatamente proprio in quell'istante è sbucato il mio amico, l'uomo mi ha chiesato se si trattava della persona che stavo aspettando e gli ho detto di sì. Sono andata verso la macchina del mio amico che ha tirato giù il finestrino, lo straniero ha fatto il finto tonto, prima ha chiesto come arrivare a Porta Maggiore, e poi gli ha chiesto dove avrebbe potuto trovare un kebab aperto da quelle parti».

Dopo aver preso indicazioni il malintenzionato se n'è andato, una situazione alquanto singolare. La ragazza a mente fredda, si dice fortunata, e non osa immaginare cosa sarebbe potuto accadere, se l'amico fosse arrivato qualche minuto dopo. Spera di non incontrare mai più quell'uomo misterioso, anche se teme che non prenderà mai l'aereo per Londra e pensa che forse abiti proprio dietro l'angolo.