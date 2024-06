Djokovic si opera al ginocchio, salta Wimbledon: obiettivo (difficile) tornare per le Olimpiadi a Parigi

All'indomani del ritiro dal Roland Garros a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, è già tempo di parlare del futuro di Novak Djokovic. Il tennista serbo deve infatti decidere in fretta sul da farsi, se operarsi o meno, soprattutto per non compromettere un'estate molto calda con i Giochi Olimpici. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il campione serbo avrebbe deciso di «sottoporsi ad un'operazione in una clinica parigina da un giovane chirurgo francese». «Se tutto andrà bene, il serbo dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore e riuscire a ritrovare l'appoggio sulla gamba destra. Ma avrà bisogno di almeno tre settimane di convalescenza, che dovrebbero costringerlo a saltare il torneo di Wimbledon (1-14 luglio)» spiega poi il quotidiano francese. Non dovrebbero essere a rischio invece i Giochi Olimpici (27 luglio-4 agosto) e questo non sorprende visto che l'appuntamento parigino è il clou della stagione del serbo, a caccia dell'unico trofeo che manca nella sua bacheca.

Il ritiro dal Roland Garros

«Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros.

Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione e consultazione». Così sui suoi profili social ieri Novak Djokovic ha annunciato il suo ritiro dal Roland Garros, grazie al quale Jannik Sinner è il nuovo numero 1 del mondo. «Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l'affetto e il continuo supporto. A presto. Con amore e gratitudine, Nole», aggiunge l'ormai ex numero uno del mondo.