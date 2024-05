Roma: giovane donna aggredita da un siriano: «Mi ha minacciata con un coltello». Salvata da un tassista

Sguardo basso, tono minaccioso, un coltello in mano, felpa nera e un cappuccio, l’aggressore di origini siriane si presenta così. Era sera e Ginevra, una giovane romana, dopo una giornata stancante, aveva finalmente terminato il suo turno in un ristorante dell’Esquilino. «Era circa 00:30 quando stavo tornando a casa, ero molto stanca e avevo solo voglia di riposare. Il ristorante in cui lavoro, non dista molto da casa mia, così a volte vado a piedi. Quando sono arrivata in via Buonarroti e stavo per girare sotto gli archi di Piazza Vittorio, ho sentito qualcuno afferrarmi il braccio. Era un ragazzo più alto di me che avevo appena visto fumare davanti il Penny Market».

Roma, il cane del clochard libero di colpire: azzannata una turista in Centro storico

L’uomo forse era appostato in cerca di qualcuno da derubare o forse ha preso al volo l’occasione, quando ha visto passare una giovane donna da sola. «Ho cercato di divincolarmi ma non ci sono riuscita, ha iniziato ad insultarmi e mi ha spinta verso la facciata di un palazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parlava italiano ed era pieno di odio per l’Italia, per la nostra cultura e per la nostra religione. Ad un certo punto ha tirato fuori un coltello e me lo ha passato in faccia e sul collo». Nel frattempo Ginevra non riusciva a proferire parola, era terrorizzata e non sapeva cosa fare. «Avevo paura di muovermi, di parlare, di gridare, credevo che sarei morta, non mi ero mai trovata in una situazione del genere. Grazie al cielo è passato un taxi proprio in via Buonarroti, fortunatamente ha visto la scena e ha inchiodato l’auto. Non appena il tassista è sceso dalla macchina, lo straniero ha iniziato una corsa disperata. Provo molta rabbia per quello che è accaduto e ci tengo a rigraziare ancora una volta l'uomo che mi ha salvata». Dopo essere intervenuto il tassista, ha anccompagnato la ragazza a casa con il taxi gratuitamente. Se non fosse passata quell’auto nessuno può sapere cosa sarebbe accaduto.