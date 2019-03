© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 10 marzo, una data che per molte famiglie reatine residenti tra via De Gasperi, via Oreste Di Fazio e via Fratelli Tizi - con annessa zona di via Padronetti (compreso il PalaMalfatti, quartier generale del Real Rieti e il PalaSojourner ndr) - farebbero bene a cerchiare di rosso sin d'ora perché dalle 8,30 alle 15 ci sarà un'importante e prolungata interruzione di energia elettrica, necessaria per consentire a Enel Distribuzione di procedere ad alcuni lavori di manutenzione. La zona, in linea di massima è la stessa che domenica scorsa è stata interessata - per cause diverse, evidentemente - da un altro importante disservizio, quello idrico, dovuto ad un guasto alla condotta all'altezza di Porta d'Arce.In queste ore Enel Distribuzione sta affiggendo gli avvisi nei portoni dei palazzi, delle case e delle attività commerciali interessate: tra di esse c'è anche la piscina provinciale gestita da Aria Sport che sul proprio profilo Facebook ha di nuovo allertato chi solitamente frequenta la vasca e la palestra interna, che non sarà possibile usufruire dei servizi proprio per questo motivo, dopo il «falso allarme» di mercoledì scorso quando, per lo stesso motivo, la piscina si è vista costretta a chiudere temporaneamente, per poi scoprire che i lavori erano stati annullati, perdendo così un'altra giornata di possibili incassi.Ma rischia di diventare una domenica «a lume di candela per tante famiglie di Villa Reatina, che potrebbero non riavere l'elettricità per l'ora di pranzo, ma in compenso potrebbero cavalcare il momento per «convincere» il capofamiglia ad un bel pranzetto fuoriporta. Nessun problema invece, per gli amanti del calcio: alle 15 sarà tutto pronto e risolto....per il fischio d'inizio!