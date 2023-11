Venerdì 3 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Si fa una certa difficoltà a chiamarla “via”. Già, perché ormai via Castagneto - nella frazione di Sant’Elia, nel Comune di Rieti - risulta essere una vera e propria mulattiera non più praticabile e a rischio sicurezza. Le piogge e il maltempo hanno ormai scalzato le buche ma soprattutto portato a valle, sulla sede stradale della via, detriti, inerti, rami e sassi. Una situazione che, in assenza di manutenzione e mai realmente affrontata in maniera definitiva, va sempre verso un progressivo peggioramento con una situazione che ora è divenuta pericolosa per il transito veicolare, anche in considerazione del fatto che il primo tratto di via Castagneto è normalmente percorso anche dall’autobus di linea dell’Asm.

Una via dove transitano ordinariamente autovetture, motocicli e mezzi agricoli. In questi giorni percorrendo via Castagneto si ha la sensazione di effettuare un safari piuttosto che un transito lungo una strada comunale. Come evidenziato dall’ex consigliere comunale, Gabriele Rossi, che si è fatto portavoce del malcontento di molti residenti della zona, il cuore del problema e la reale criticità di via Castagneto è “a monte”, nel vero senso della parola e cioè nella strada sterrata (ex strada Vicinale) che si trova appunto “a monte” di via Castagneto e dalla quale – in caso di piogge e abbondanti precipitazioni, rotolano a valle detriti, sassi, rami e terriccio in grandi quantità.

La situazione. «Va individuata una soluzione definitiva – attacca l’ex consigliere Rossi – ma intanto se fossero messe in opera griglie di contenimento per arginare il dilavamento di breccia e sassi i danni sarebbero sicuramente molto più contenuti. Si consideri che lo stesso manto di asfalto, in assenza di manutenzione e bitumazione da anni, si sta sensibilmente assottigliano e via Castagneto sta di fatto tornando ad una sorta di strada sterrata, come era decenni fa prima di venire asfaltata». Non solo criticità per il traffico veicolare ma anche problemi di sicurezza: «L’azione erosiva delle acque meteoriche, che spesso arrivano sotto forma di vere e proprie bombe d’acqua – prosegue Rossi - potrebbe determinare anche il distacco di massi creando pericoli per gli automobilisti in transito e, peggio ancora, per altri utenti della strada».

Le segnalazioni ai preposti uffici comunali non sono mancate: «Viviamo davvero un grosso disagio - spiega Rossi – abbiamo interessato gli organi competenti ma non solo non abbiamo trovato risposte ma negli anni non si è mai giunti ad una definitiva risoluzione del problema. Faremo ancora le nostre segnalazioni e quanto sarà necessario per poter giungere ad una conclusione. Da ultimo siamo anche pronti ad interessare l’autorità prefettizia». Inoltre, per chi percorre via Castagneto, il biglietto da visita non è certo dei migliori: «Teniamo sempre a mentre che la via ricade nel territorio dell’oasi francescana di Fonte Colombo, meta di turismo religioso e di pellegrini che spesso abbinano alle visite anche attività collaterali come escursioni, trekking montano e passeggiate a cavallo e transitare su via Castagneto, oltre che arduo e non sicuro, non è certo edificante».