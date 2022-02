Under 19: un punto a testa per Poggio Mirteto e Alba Sant'Elia, bene Cantalice e Fiamignano

RIETI - Finalmente il calcio giovanile è ripartito, portando in scena la dodicesima giornata del campionato Under 19 regionale B e l'ottavo turno dell'Under 19 provinciale. Termina in parità il derby tra Poggio Mirteto e Alba Sant'Elia, mentre vincono Cantalice e Fiamignano Equicola.

Under 19 regionale B (girone B)

Un punto a testa per Poggio Mirteto (terzultimo con 8 punti) e Alba Sant'Elia (al penultimo posto, a quota 6), che chiudono una gara scoppiettante sul punteggio di 2-2. Ai gol sabini di Salustri e Di Giampasquale si contrappongono le reti di Rossi e Di Marco.

«Archiviamo il match con tanti rimpianti - confessa il tecnico mirtense, Francesco D'Amico - Nell'ultimo periodo ci siamo allenati poco e non siamo riusciti a rendere al meglio contro un avversario che sicuramente non merita la posizione di classifica che occupa. Ora prepariamoci con attenzione alla prossima sfida».

«Sono soddisfatto di questa partita che abbiamo saputo gestire con lucidità - dichiara l'allenatore dell'Alba, Antonio Pilati - I padroni di casa, rispetto a noi, hanno avuto pochissime occasioni, ma sono stati bravi a sfruttare due nostre disattenzioni. Lato nostro, invece, abbiamo sempre condotto la gara, riuscendo a portare a casa un punto che, nel frattempo, ci toglie dall'ultima posizione in classifica e ci avvicina a Poggio Mirteto e Castelnuovese, distanti solo 2 lunghezze. Peccato, infine, per un rigore a nostro favore che poi ci è stato tolto per motivi ancora non chiari. Sarebbe stata una buona opportunità per ottenere tre punti d'oro».

Inizia con il piede giusto la nuova avventura di Renato De Dominicis alla guida del Cantalice (nono a 16 punti), che supera 5-3 gli ospiti del Casalbarriera (13) grazie alle doppiette di Hosman e Battisti e al gol del 2005 Caiazza. Il nuovo mister, in sostituzione di Piero Lunari, commenta così l'incontro: «Abbiamo disputato una buona gara. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, siamo passati in vantaggio, chiudendo la prima frazione avanti di una rete. Nella ripresa, siamo andati sul 4-1, ma, in seguito, una serie di errori difensivi hanno permesso agli avversari di portarsi sul 3-4. Tuttavia, non ci siamo disuniti, trovando il quinto gol che ha concluso definitivamente il match.

Desidero ringraziare Piero Lunari per il lavoro svolto con la squadra, che ora farà di tutto per raggiungere il prima possibile la salvezza».

Under 19 provinciale (Roma - Girone A)

Velinia - Fiamignano Equicola 2-4: prima vittoria stagionale per la formazione ospite, a segno due volte con Ferraresi e poi con Maffia e Secone. Dall'altra parte non bastano i gol di Roselli e Annibaldi.

Ginestra - Tor Lupara 2-3: ritorno in campo sfortunato per i padroni di casa, in rete con Ippoliti e Tulli.

Accademia Calcio Sabina - Pro Fiano 1-1: terzo posto consolidato per i ragazzi di mister Silvio Ceccarelli, in gol con Angeletti.

Santa Lucia - Passo Corese 0-0

Prima Porta Saxa Rubra - Futbol Montesacro 0-0

Mentana - Città di Fiano 4-3

Classifica dell'Under 19 provinciale (girone A - Roma)

Santa Lucia 20; Prima Porta Saxa Rubra, Accademia Calcio Sabina 16; Tor Lupara, Futbol Montesacro 13; Pro Fiano 12; Ginestra 7; Passo Corese 6; Città di Fiano 5; Fiamignano Equicola 3; Velinia 0. Mentana è fuori classifica.