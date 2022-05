Under 15 e 14: Cantalice in chiaroscuro, Velinia travolgente, tris del Poggio Mirteto

RIETI - Con il weekend ampiamente alle spalle, tiriamo le somme sui risultati delle squadre reatine nei campionati Under 15 e 14 regionali e Under 15 provinciale. Due vittorie e un ko per Cantalice, mentre sorridono a pieno Poggio Mirteto e Velinia.

Under 15 regionale (girone B) - XXII giornata

Tra le mura amiche, Cantalice (sesto a 32 punti) cade 1-0 contro la Libertas Centocelle (40). «Dopo il successo della scorsa settimana fuori casa - afferma il tecnico Luigi Masci - non siamo riusciti a ripeterci di fronte al nostro pubblico, al cospetto del quale non è la prima volta che fatichiamo a fare il risultato. Sono convinto si tratti di un condizionamento mentale, su cui lavoreremo in vista della prossima gara, che affronteremo con il massimo impegno».

Under 14 regionale (girone B) - XXII giornata

Bel successo esterno e numerose emozioni tra Athletic Soccer Academy (19) e Cantalice (quinto a 44 punti): il match di chiude 3-2 per la squadra ospite, a segno con Tulli, Michiorri e Gobbi. Stefano Lotto, allenatore dei vincitori, commenta così la vittoria del suo gruppo: «Dopo un buon approccio alla gara che ci ha portato in vantaggio, la squadra ha abbassato troppo il ritmo, permettendo agli avversari di prendere fiducia e di ribaltare la partita. Tuttavia, nel secondo tempo abbiamo mostrato un grande cuore, che ci ha consentito di portare a casa 3 punti preziosi».

Under 15 provinciale - Rieti (girone unico) - XVI giornata

Risultato casalingo larghissimo per Velinia, che travolge 9-1 un Poggio Moiano a segno soltanto con Sciubba. Le reti antrodocane sono firmate da Ciotti, autore di una tripletta, Aloisi, Cieno, Pasquali, Mannetti, Fainelli e Graziani.

Fine settimana positivo anche per Poggio Mirteto, vincitore 3-0 contro gli ospiti del Passo Corese grazie ai gol di Tomassetti e uno di Sechi. La formazione mirtense era reduce dal successo nel recupero di giovedì contro la Pro Calcio Studentesca (vincitrice nel weekend 1-0 in casa dello Sporting Rieti): in quell'occasione sono andati a segno Api, Sechi e Tomassetti.

Prestazione ottima pure per il Cantalice fuori classifica: il punteggio è 4-0 ai danni dell'Accademia Calcio Sabina. Decidono le reti di Cornacchiola, Pieri, Fabrizi e Mattei.

Nomentum - Pro Fiano 6-0

Riposo per Rieti e Vigor Rignano Flaminio

Classifica

Nomentum 39; Rieti 33; Poggio Mirteto 25; Vigor Rignano Flaminio; Accademia Calcio Sabina 22; Velinia 19; Passo Corese 12; Pro Calcio Studentesca 11; Pro Fiano 7; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1