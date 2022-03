Ucraina, consegnati i beni della Mensa di Santa Chiara. La carovana reatina riparte con cinque profughi al seguito

RIETI - Hanno consegnato i beni di prima necessità raccolti in soli tre giorni dalla Mensa di Santa Chiara e ora si preparano a tornare a Rieti.



Non ripartirà però da solo il gruppo dei volontari reatini giunti fino al confine con l'Ucraina, perché con loro ci saranno almeno altre cinque persone - una mamma e i suoi quattro figli - in fuga dal conflitto, ai quali i reatini Roberto e Gabriele Casanica - grazie al passaparola telefonico partito da Rieti - hanno subito offerto la possibilità di essere trasportati lontani dalle zone prossime al conflitto.