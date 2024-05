Ucraina, i russi avanzano e conquistano villaggi: cosa succede ora? Kiev retrocede a est per evitare accerchiamenti (e aspetta aiuti)

La presa dei villaggi è evidente come l'avanzata russa, fin verso il Donetsk, tanto che le forze ucraine secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), starebbero battendo in ritirata verso est per evitare accerchiamenti, in attesa degli aiuti Usa e dell'Occidente. Il racconto dell'incessante assalto ai villaggi, improvviso e spaventoso, è raccontato da un reportage di The Guardian, che mette in risalto come ormai nessun luogo sia sicuro. E la guerra sia a un giro di boa decisivo. «Era una perfetta serata di maggio - riporta il quotidiano britannico - Daria Karpinska e le sue amiche sedevano nell'angolo di un campo da calcetto e giocavano a carte. Nelle vicinanze c'era la loro scuola. I rondoni erano tornati al loro villaggio di Hrodivka e strillavano nel cielo azzurro e ancora soleggiato». All'improvviso, un forte sibilo interrompe i giochi degli adolescenti: il suono di un missile Grad. Pochi secondi, il suono forte dell'artiglieria. «C'è più rumore oggi che ieri», il commento pratico di Karpinska, 14 anni. A nove miglia (15 km) di distanza – attraverso un paesaggio verde e bianco fiorito punteggiato di cumuli di scorie e timonerie – i russi stavano avanzando. Già a febbraio catturarono la città di Avdiivka nell'Ucraina orientale. Il mese scorso hanno lanciato un attacco a sorpresa e hanno invaso la piccola città di Ocheretyne, un nodo ferroviario. La settimana scorsa hanno “divorato” i villaggi vicini.

Ucraina, la ritirata di Kiev: costruite fortificazioni dietro la linea del fronte. «Le linee difensive non esistono più». La crisi

LA FUGA E IL REALISMO

La linea del fronte si avvicina sempre più a Hrodivka, una comunità un tempo pacifica di 1.500 persone, ora sull’orlo dell’estinzione. E gli adolescenti si preparano a partire. «La mia famiglia ha deciso la settimana scorsa che è giunto il momento. Stiamo facendo le valigie», ha raccontato Liza Shapovalava, 17 anni. Due anni fa, lei e i suoi genitori si erano trasferiti dopo l'attacco su vasta scala di Vladimir Putin. Sono tornati ma ripartono, questa volta forse per sempre. I loro averi verranno spediti in anticipo. Shapovalava avrebbe voluto studiare psicologia all’università, a Kiev, forse. Il suo compagno di classe Maksim Chuprin è intervenuto: «Non siamo contenti. Naturalmente vogliamo che l’esercito ucraino prevalga. Ma sono realista». Come gli adulti, gli studenti consultano Deep State, un’app in prima linea che mostra le conquiste della Russia sul campo di battaglia. Del resto ulteriori prove sono vicine a loro: le bombe russe hanno colpito la sala della comunità di Hrodivka e hanno fatto saltare le finestre della loro scuola. Ivan Anysymov, 21 anni, si chiedeva se il nemico non potesse avanzare direttamente verso Hrodivka per via del terreno collinare, più facile da difendere. Quanto ai russi: «Pensano di essere superiori, che la loro cultura sia migliore. Non è vero. Vogliamo solo vivere la nostra vita».

Il Cremlino ripete che le province orientali dell'Ucraina fanno parte della Russia “storica”. «Nel 2014 ha inghiottito le due principali città della regione del Donbass, Donetsk e Luhansk.

LA RESISTENZA A CORTO DI MUNIZIONI

Per ora, l’Ucraina resiste a Chasiv Yar. Mesi di bombardamenti hanno trasformato i suoi condomini multipiano di epoca comunista in ceppi anneriti. I russi hanno raggiunto la periferia orientale della città. Mentre continuano feroci i combattimenti. «Se anche Chasiv Yar cade, Mosca può sfruttare questa posizione elevata per colpire una serie di città militari ucraine vicine: Kostyantynivka, Kramatorsk e Sloviansk. Ospitano decine di migliaia di civili e molti militari. Il futuro della regione ucraina del Donbass – come luogo di vita normale – sembra sempre più cupo». In un campo di addestramento nella foresta, il tenente Andrii Todorov ha spiegato le recenti battute d'arresto dell'Ucraina. Ha detto che la sua brigata “Rubizh” – parte della guardia nazionale – era solita sparare con mortai americani M933A1 ad alto esplosivo da 120 mm. «Erano buoni, con un'eccellente miccia». Ma a giugno 2023 le bombe sono finite. E non ne sono arrivate altre. «Ne abbiamo tenute tre per un obiettivo speciale», ha ammesso. E aggiunto: «I miei ragazzi non hanno più ricevuto munizioni americane, spero ne riceveremo qualcuna. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere le nostre posizioni e mantenere la linea».

L'ANALISI

Il ritardo di 6 mesi negli aiuti militari statunitensi – causato dai repubblicani filo-Mosca a Washington – è costato caro all’Ucraina che a corto di mezzi ha perso posizioni. Ciò ha consentito alla Russia di riprendere l'iniziativa strategica dopo il fallimento della controffensiva di Kiev dell'estate scorsa. Le prime consegne di nuova assistenza militare statunitense sono arrivate in Ucraina come parte di un pacchetto da 61 miliardi di dollari. Includono proiettili di artiglieria e missili a lungo raggio, ma ci vorranno diverse settimane prima che armi ed equipaggiamenti raggiungano la linea del fronte in grandi quantità. «I russi si stanno muovendo piuttosto lentamente. Ma continuano a muoversi. È un problema», ha riferito Volodymyr Cherniak, capitano della guardia nazionale. Dice che i suoi soldati sarebbero in grado di difendere le posizioni con successo se le nazioni occidentali fornissero all’Ucraina munizioni adeguate e aerei F-16 – oltre a sistemi antiaerei in grado di abbattere gli aerei da combattimento russi. «Senza di loro stiamo combattendo contro i loro missili con la nostra fanteria. È una sciocchezza», ha detto. La situazione era «molto difficile», ha detto la settimana scorsa un funzionario della sicurezza a Kiev , ma «non catastrofica». Secondo Cherniak, l’esercito russo si è organizzato dopo il fallimento della cattura di Kiev nel 2022, intensificando la produzione di droni.

I russi ora hanno «due o tre volte» più droni con visuale in prima persona, che volano continuamente, anche di notte. Questo ha comportato per l'esercito ucraino la difficoltà di rifornire le posizioni in prima linea e ruotare le truppe. Poiché i russi erano anche disposti a sacrificare un gran numero di uomini e veicoli corazzati in costosi «attacchi di carne», visto che «le loro tattiche sono semplici, sanguinarie, disumane ed efficaci». A marzo, dopo la perdita di Avdiivka, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, annunciò che 1.200 miglia di fortificazioni difensive erano in costruzione in tutto il paese. A Ocheretyne, tuttavia, le brigate russe hanno aggirato queste nuove difese. E Cherniak ha detto che i suoi soldati erano abili nel posizionare campi minati, ma che all’esercito ucraino mancavano le unità ingegneristiche specializzate utilizzate dalle forze russe per costruire bunker e trincee rapidamente dopo ogni miglio di avanzamento. «Non abbiamo abbastanza persone per farlo». Del resto, un altro ufficiale della guardia nazionale, il maggiore Maksym Taran, ha sottolineato che la Russia non combatte da sola.

GLI AIUTI ALLA RUSSIA

La Corea del Nord ha fornito missili balistici mentre la Cina ha inviato componenti tecnici e droni kamikaze all'Iran. Da qui l'appello: «Sì, vinceremo questa guerra. Ma dipende dall'Occidente. Da soli, ci vorranno 100 anni», ha detto. Cherniak ha aggiunto che il Cremlino ha ambizioni a lungo termine – in Europa e oltre. «Sono i vincitori che scrivono la storia. Se la Russia prendesse l’Ucraina, tra 20 anni, potrebbero toccarci Cina e Russia, e non Stati Uniti e Regno Unito», ha avvertito. Alcuni osservatori ritengono che le prospettive dell'Ucraina siano più brillanti di quanto appaiano. «Non credo che l'oblast di Donetsk sia perduto - ha detto Andriy Zagorodnyuk , ex ministro della difesa ucraino - Dipende da quando arrivano le attrezzature. Se riceviamo queste munizioni, possiamo certamente fermare la Russia e danneggiare sostanzialmente la sua capacità». Ha aggiunto che la consegna in aprile dei missili Atacms statunitensi a lungo raggio «ha cambiato enormemente la situazione» e ha anche previsto che la Crimea – dove l’Ucraina ha utilizzato droni marittimi per colpire la flotta russa del Mar Nero – passerebbe da «risorsa a responsabilità». Intanto a Hrodivka la scuola locale è chiusa da due anni e tutte le lezioni sono online. Gli alunni si incontrano comunque lassù, riunendosi sul campo di calcio o seduti in un parco giochi accanto a un campo di gigli viola. Gli studenti, terminata la partita a carte, se ne vanno creando un polveroso corteo di motorini, anche una bici. Parcheggiano davanti al negozio del paese. L'artiglieria continua a colpire tutt'intorno. «Non sappiamo cosa accadrà. Forse la nostra casa sopravviverà - dice Shapovalava - O forse no, le cose qui stanno per finire».

LA IMPASSE

La conferma della impasse ucraina arriva dall'Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui le forze russe continuano ad avanzare a ovest di Avdiivka e «le forze ucraine potrebbero aver deciso di scambiare spazio con tempo, in attesa dell'arrivo su larga scala degli aiuti statunitensi in prima linea nelle prossime settimane: una decisione appropriata per una forza con risorse limitate che rischia di essere aggirata». Il think tank con sede negli Usa ha notato il ritiro delle forze ucraine dal nord di Arkhanhelske, che si trova appena a nord-ovest della città di Avdiidka, e di aver geolocalizzato filmati che mostrano soldati russi che avanzano vicino al villaggio. Nelle ultime settimane i combattimenti si sono intensificati in villaggi come Arkhanhelske vicino ad Avdiivka e più a nord intorno a Chasiv Yar. «L'Isw ritiene che la presa russa di Arkhanhelske indica anche che le forze russe probabilmente controllano Keramik e Novokalynove (entrambi a sud-est di Arkhanhelske)». Sottolinea il think tank: «Sembra che le forze russe stiano scegliendo di sfruttare la situazione tattica a nord-ovest di Avdiivka ma il loro obiettivo finale in questo settore di prima linea rimane poco chiaro».