U19: successo casalingo per Cantalice, Passo Corese batte l’Accademia Sabina e torna al comando. Risultati e commenti

RIETI – Ritorno alla vittoria per Cantalice nel campionato regionale e successo che vale il primo posto per Passo Corese, corsaro sul campo dell’Accademia Sabina nel big match del torneo provinciale. Sono questi i risultati più importanti delle gare del weekend relative alle competizioni Under 19 che, come di consueto, hanno coinvolto diverse formazioni reatine.

Grazie anche al contributo dei tecnici, facciamo ora il punto sul fine settimana calcistico appena trascorso.

Under 19 regionale B (girone B) – XVIII giornata

Tre punti netti per Cantalice che, tra le mura amiche, si è imposto 4-1 ai danni del Castelverde, al momento penultimo a quota 10. Per i biancorossi, noni a 26 e autori di una buona partita, doppietta di Giannecchini e gol di Miluzzi e Pizzoli. «Abbiamo cominciato la gara nel migliore dei modi, riuscendo ad andare presto sul 2-0 – racconta mister Renato De Dominicis – In seguito abbiamo continuato a gestire il vantaggio con personalità, dimostrando una cattiveria agonistica che dovremo confermare anche fuori casa. Molto bella, infine, la maglia che i ragazzi hanno voluto dedicare all’infortunato Caiazza, che speriamo di poter avere di nuovo fra noi il prima possibile».

Pareggio esterno di gran cuore per l’Alba Sant’Elia, reduce da un 2-2 in casa del Fidene (decimo a 24) grazie alle reti di Salusest e Ismaili. Attualmente la formazione reatina è ancora ultima a 5 punti ma, come ha confermato il tecnico Roberto Attorre, non vuole arrendersi e agguantare fino all’ultimo la tanto agognata salvezza. Da ricordare che in questa competizione il fanalino di coda retrocede automaticamente nei provinciali, mentre le squadre dalla quintultima alla penultima si affrontano nelle gare secche dei playout.

Under 19 provinciale (Rieti) – XVI giornata

Tanta soddisfazione per Passo Corese, di nuovo al comando della classifica dopo il 2-0 rifilato in trasferta ad un’ostica Accademia Calcio Sabina. Ottima partita da parte degli ospiti, a segno con una doppietta firmata da Fisiani che, a due giornate dalla fine del torneo, ha regalato alla sua squadra un prezioso vantaggio di un punto rispetto agli avversari. «Sfida affrontata come volevamo, con grinta e molto carattere – afferma l’allenatore del Passo Corese Giordano Bonaventura – Ho davvero apprezzato l’atteggiamento dei ragazzi che, dopo una bella occasione per l’Accademia neutralizzata dal nostro portiere, sono riusciti a chiudere in cassaforte il punteggio, portando a casa un trionfo senz’altro difficile. Complimenti al mio gruppo, ma anche ai padroni di casa per il gioco che hanno saputo esprimere».

«Per un’ora abbondante abbiamo disputato un buon incontro – sostiene il mister dell’Accademia Daniele Valenti – In seguito, al contrario degli avversari, non abbiamo sfruttato una serie di opportunità da rete e non abbiamo avuto più la forza per reagire. Congratulazioni comunque ai miei ragazzi per l’approccio alla partita, così come mi complimento col Passo Corese per la vittoria e con l’arbitro per la buona gestione del match. Sono convinto che nelle ultime due partite daremo il massimo, ma vediamo come si muoveranno gli avversari. Se continueranno a vincere, allora vorrà dire che si tratterà di un successo meritato».

Ko a sorpresa per Monterotondo, superato 3-1 in casa di un Poggio Mirteto in grande spolvero. Per i vincitori, reduci dalla vittoria di mercoledì per 2-1 nel recupero esterno contro Amatrice (gol di Castillo e Di Giacobbe), stavolta le reti decisive sono arrivate grazie a Ceccarelli e ancora una volta a Castillo, autore di una doppietta che ha coronato il suo evidente momento di forma. A seguito di questa sconfitta, la formazione romana (a segno con Lubinga) è a 6 punti di distanza dalla capolista ed è quindi quasi sicuramente fuori dalla lotta per il campionato, visto che, a due giornate dalla fine, Passo Corese possiede una differenza reti molto più ampia rispetto agli eretini.

«Amatrice e Monterotondo sono due ottime squadre – dichiara il tecnico mirtense Andrea Di Battista – e noi siamo contenti di averle affrontate con il giusto carattere. Complimenti al gruppo per le prestazioni offerte negli ultimi cinque giorni».

«All’inizio siamo partiti bene e abbiamo creato varie occasioni – racconta l’allenatore del Monterotondo Massimo Malizia – Successivamente siamo però rimasti in dieci e tutto si è complicato. Un applauso a Poggio Mirteto perché ha dimostrato di essere un pericoloso avversario».

Nonostante il già citato ko con Poggio Mirteto (rete della bandiera di Lofiego), Amatrice ha saputo rialzare subito la testa, ottenendo un importante 2-1 casalingo ai danni del Mentana 2019. Vincitori che si piazzano quindi in quarta posizione dopo una gara combattuta che è stata decisa dai gol di Sangiorgi e Del Beato. Per gli avversari, invece, insufficiente la realizzazione firmata da Chiurato. «Nel primo tempo, dopo il vantaggio ottenuto, avremmo potuto segnare altre volte – afferma, in sostituzione di Piero Lunari, il tecnico amatriciano Enzo Lippoli – Nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente e abbiamo subito il pareggio, ma da quel momento i ragazzi hanno avuto un’importante reazione, che ci ha consentito di trovare il successo a pochi minuti dal fischio finale. Complimenti a tutta la squadra per l’impegno dimostrato sul terreno di gioco».

«È stata una bella partita, molto tirata, con tante occasioni per entrambe le squadre – replica il mister del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – A mio avviso un pareggio sarebbe stato più giusto, considerando anche che nel primo tempo abbiamo colpito un palo su un grande intervento del portiere amatriciano. Al di là del punteggio, sono comunque molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori».

Sorpresa a Montelibretti, dove la Brictense fanalino di coda ha travolto 5-1 una Pro Fiano in gol soltanto con Frumuz. Gara interpretata perfettamente dai padroni di casa, a segno con Crocetti, Cami, Mancini, Petricca e Luzi. «Una bellissima partita, giocata con testa e cuore – confessa l’allenatore della Brictense Marco Travisani – Congratulazioni ai miei ragazzi per aver capitalizzato le occasioni create».

«Sebbene le assenze ci abbiano penalizzato, ritengo che la squadra abbia sottovalutato l’incontro – riflette il tecnico della Pro Fiano Andrea Merloni – Nella ripresa abbiamo provato a riordinare le idee, ma la superiorità della Brictense è stata piuttosto chiara. Complimenti a loro per la grinta che si è vista durante i 90 minuti».

Infine, su richiesta della formazione ospite, è stata rinviata a sabato 18 marzo, alle 15, la sfida fra Ginestra e Valle del Peschiera. Il campionato, infatti, si fermerà di nuovo proprio nel weekend in arrivo, per poi riprendere con il rush finale tra il 25 e il 26 marzo, quando mancherà poi solo una settimana alla conclusione ufficiale del torneo.

Classifica aggiornata

Passo Corese 36

Accademia Calcio Sabina 35

Monterotondo 1935: 30

Amatrice 28

Pro Fiano 26

Poggio Mirteto 25

Ginestra 18

Mentana 2019: 12

Valle del Peschiera 10

Brictense 9