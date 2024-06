Lunedì 3 Giugno 2024, 09:17

GUBBIO - Fabrizio Bei non finisce più di festeggiare. I lunghi giorni del campione di Lussemburgo sono il passaggio continua da un’emozione all’altra. Si sta godendo lo scudetto, travolto dall’affetto di familiari e amici sull’asse Differdange-Gubbio perché l’imprenditore ha sangue e origini eugubine delle quali va orgogliosissimo. Lui è da una ventina d’anni il presidente del Differdange 03 che ha vinto il titolo con due giornate d’anticipo. Nella formula con 16 squadre tra le gare di andata e ritorno, ha raggiunto in 30 giornate quota 66 punti (frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte con 70 gol fatti e 23 subiti), rispetto ai 61 del Dudelange, peraltro battuto nel girone di ritorno in casa per 2-0 dopo il 2-2 in trasferta all’andata.

La Bgl League lussemburghese lo vede protagonista da quando nel 2003 ha lavorato in prima linea alla fusione di due società, Red Boys Differdange e Differdange, entrambe militanti nella Division of Honour, la seconda serie. La nuova società, sotto la sua presidenza, ha poi ottenuto nella stagione 2005-2006 la promozione nella massima divisione del campionato nazionale. Bei ha saputo pazientare costruendo squadre competitive per arrivare al traguardo fortemente voluto con la prospettiva di festeggiare al meglio il compleanno quando il prossimo 10 giugno compirà 57 anni.

Emozioni forti

«Sono felice - racconta Bei -, è un obiettivo che mi ero posto fin da quando sono diventato presidente. Abbiamo vinto cinque volte la Coppa nazionale e volevamo questo scudetto che dedico a mia mamma Giuseppina scomparsa vent’anni fa. Sto condividendo la mia gioia con i familiari e gli amici a Gubbio, con i quali abbiamo una chat e ci teniamo in contatto ogni giorno, li ho invitati a venire a Differdange per fare festa tutti assieme. Tornerò presto a Gubbio, del resto quando posso vengo sempre volentieri. Le radici sono importanti e io ci tengo tantissimo».

Dopo l’ultima giornata ha voluto con tutta la comunità una grandissima festa e ha accolto con entusiasmo una delegazione da Gubbio, guidata da Isidoro Angeloni che si è lasciato prendere dalle emozioni: «Siamo tutti contenti per lui, se l’è meritato perché sappiamo quanto impegno ci sta mettendo ormai da anni. Lo scudetto è il premio alle qualità personali di Bei e la carica di un ambiente che vive di passioni».

Alla festa s’è visto un clima straordinario, trascinante con in testa il sindaco Guy Altmeisch attorniato da tanti tifosi che hanno portato in trionfo i protagonisti. La squadra è allenata dal quarantacinquenne portoghese Pedro Resende con diversi italiani nell’organico, a cominciare dal difensore Gianluca Bei, classe 1995, figlio del presidente, col doppio passaporto lussemburghese e italiano. Nella rosa ci sono giocatori argentini, portoghesi, brasiliani e naturalmente lussemburghesi.

La città, nel sud-ovest del Paese, conta circa 29mila abitanti e vanta lo stade Municipale de la Ville de Differdange, il più grande e moderno tra quelli dei club in Lussemburgo, che ha una popolazione complessiva di 660mila, di cui oltre 25mila italiani. L’impianto è stato realizzato 7 anni fa con una capienza di 3.800 spettatori, inferiore al solo stade de Luxembourg che ne contiene quasi 10mila ed è riservato alle sole partite della Nazionale e per le finali di coppa. Proprio lo stadio di Differdange ha ospitato una partita di qualificazione dell’Europeo Under 21 il 6 giugno 2022 tra Lussemburgo e Italia, vinta dagli azzurri guidati da Paolo Nicolato con i gol di Vignato, Pellegri e Gaetano, tra l’entusiasmo degli italiani che vivono lì. Ora si preparerà per i preliminari di Champions League dopo aver partecipato all’Europa League, entrando due volte nei playoff e aver ospitato a Differdange il Paris Saint-Germain con l’esordio europeo di Pastore.