RIETI - «Le Tre Porte è stato aperto qualche mese dopo il sisma del 2016, e negli anni è diventato un luogo di incontro per tutta la comunità. Ora però c’è bisogno di comprare lo stabile in cui sino ad oggi sono stati in affitto e per questo la cooperativa sociale di Comunità Campagna Sabina che gestisce Le Tre Porte ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per far continuare a vivere “la casa della comunità”», si legge nella nota del gestore.

«L’immobile in cui eravamo in affitto, nel quale abbiamo investito 600 mila euro per ristrutturarlo ed aprirlo a tutti, è stato messo all’asta, quindi si rende necessario acquistarlo perchè non riusciamo a reggere un nuovo affitto, considerando che la maggior parte degli spazi viene messo a disposizione gratuitamente. Lo possiamo comprare se contribuiamo tutti, se tutti ci aiutate - spiega Laura Ciacci, presidente della Cooperativa, che poi prosegue con un appello - Compriamolo tutti e se ce la facciamo entro fine agosto lo renderemo un bene comune permanente per la città. Adesso dobbiamo raccogliere entro il 30 agosto i 270 mila euro per l’acquisto effettivo».

Numerose le testimonianze dei cittadini che parlano delle Tre Porte così: «Mia figlia non sarebbe cresciuta senza Le Tre Porte; è un luogo dove c’è realmente la possibilità di esprimersi, c’è una condivisione di tanti elementi culturali; qui si vive l’arte; Le Tre Porte rappresenta un luogo di condivisione e idee luminose, un luogo preziosissimo per la comunità che deve essere difeso da tutti perché è un valore per tutti; Le Tre Porte non è importante, è necessario».

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/facciamo-diventare-le-tre-porte-un-bene-comune