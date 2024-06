Il Latina riparte dal bomber: Mastroianni prolunga il contratto

Più che una firma è una dichiarazione di intenti. Il Latina Calcio 1932 che inizia a costruire la squadra del futuro, è partito all'attacco o meglio dell'attacco. Ieri, infatti, la società nerazzurra ha annunciato il prolungamento del contratto del centravanti Ferdinando Mastroianni fino a giugno 2026. Un accordo che chiarisce le intenzioni di un club che vuole recitare un ruolo da protagonista in serie C.

CERTEZZA

Mastroianni, classe 1992, è arrivato la scorsa estate nel capoluogo pontino e ha saputo lasciare il segno con i gol, otto in totale, il carattere mostrato in campo e il sostegno fornito alla squadra sia in fase offensiva che quando c'era da difendersi. Insomma, un calciatore pienamente dentro la causa nerazzurra, che Fontana ha voluto fortemente con sé anche nel campionato che verrà. La notizia del rinnovo del contratto dell'attaccante è stata accolta favorevolmente da molti tifosi, come dimostrato anche dalle reazioni sul post pubblicato su Facebook nella pagina ufficiale del club. Il viso sorridente del presidente Antonio Terracciano e quello felice di Mastroianni aprono quindi un mese importante per quanto riguarda la costruzione di una squadra chiamata ad affrontare un campionato di Lega Pro che si preannuncia particolarmente competitivo, sia in caso di girone C che, qualora avvenisse un cambio, nel gruppo B.

GOL

Mastroianni avrà un ruolo di primaria importanza nella formazione del futuro, così come è accaduto quest'anno. Ci ha messo poco a esultare per la prima volta con la nuova maglia, a Teramo il 18 settembre 2023 nel corso della sfida in trasferta con il Monterosi Tuscia ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio, con il Latina che poi è riuscito a pareggiare 2-2 nel recupero grazie ad un tap-in di Jallow. Poi, l'8 ottobre, in un palcoscenico d'eccezione come lo stadio 'Massimino' di Catania, ha aperto le marcature dopo 18 minuti, gol pareggiato poi nella ripresa dall'ex di turno Chiricò.

Una settimana più tardi, ecco il primo acuto allo stadio Francioni. Il 15 ottobre con il Monopoli, l'attaccante apre il match dopo 23', a cui fanno seguito poi le marcature di Del Sole e Cittadino per il 3-2 finale. Passano due settimane e il numero 9 si prende nuovamente la scena. E' lui, infatti, a un quarto d'ora dal termine a decidere una gara tanto equilibrata quanto complicata contro la Virtus Francavilla, tre punti d'oro che permettono al Latina di posizionarsi nei quartieri alti della classifica. Passa un mese e Mastroianni trova il modo per risultare ancora una volta determinante.

A Foggia, nell'ultima gara vinta da Daniele Di Donato, è una sua giocata nel finale a decidere il match dello 'Zaccheria, un 2-1 che resta tra le pagine migliori dell'annata nerazzurra. Dopodiché, complice anche un infortunio che lo ha costretto per diverse settimane ai box, per l'ex centravanti del Fiorenzuola inizia un periodo di digiuno, terminato il 25 febbraio, all'ultimo secondo, con un colpo di testa sotto porta che scaccia le paure e permette al Latina di pareggiare al Francioni con l'Audace Cerignola.

Nella stessa gara, però, arriva anche un cartellino rosso che lo costringe a star fuori per altri due match. Torna in casa con il Messina e timbra di nuovo il cartellino, con il momentaneo vantaggio dopo 10' che il Latina però non riesce a custodire, visto il pari ospite dopo venti minuti. All'ultima giornata, una sua rete non basta per evitare il ko con il Taranto. Ma adesso inizia una nuova sfida, sempre con la 9 sulla schiena e l'ambizione di fare più strada rispetto a quella percorsa nell'ultima stagione.