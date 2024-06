“Grassroots-Livello E”, terminato il corso della Figc rivolto agli allenatori dei calciatori in erba

RIETI - Giunge a termine il corso "Grassroots-Livello E", organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (Sgs) della Figc, dopo sei lezioni teoriche e due pratiche indirizzate ai trenta iscritti e incentrate sulle metodologie di allenamento per i piccoli calciatori dell'attivo di base. Un progetto che ha arricchito il profilo professionale degli allenatori partecipanti, attraverso le lezioni svolte da esperti come il prof. Pietro Martella, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, Andrea Corso, mister Luca Antonini, il delegato Regionale Lazio per la tutela dei minori Carlo Rizzo, il prof Claudio Ferri, Coach Rosalinda Conti e Andrea Quirini responsabile tecnico dell'Evolution Programme.

Metodologie di allenamento, tutela dei minori, stile di conduzione e progetti scolastici del Sgs al centro delle lezioni svolte nell'aula di Sport e Salute, per la parte teorica, e presso gli spazi dell'Accademia Calcio Sabina e del Football Rieti 1936 per quella pratica condotta dai tecnici dell'Evolution Programme Luca Salvi, Alessandro Biscetti, Mario Nobili, Gabriele Buongermino e dal responsabile tecnico Andrea Quirini, nel corso di un progetto portato avanti da tutte le sezioni Figc del Lazio.

«È stata una grande responsabilità quella di condividere con i corsisti la metodologia dell'Evolution Programme: un metodo innovativo che mette al centro del gioco il giovane calciatore e la sua capacità di effettuare scelte e che vede l'errore come un'occasione di crescita; sono sicuro che i nuovi tecnici applicheranno questi principi da subito. - commenta Andrea Quirini, responsabile tecnico del progetto - Attraverso questo corso il Settore Giovanile e Scolastico si è dimostrato attento alle esigenze del territorio, c'era bisogno di formare nuovi allenatori e ha fatto piacere vedere molti giovani seguire le lezioni»

Il calcio che sarà passa, dunque, anche da iniziative come questa in attesa che i nuovi mister mettano a frutto quanto imparato durante il percorso, suggerendo nuove tecniche di allenamento nelle varie società sportive.