Gli studenti del Rosatelli scoprono il processo produttivo per interni degli yacht di lusso. Foto

RIETI - I ragazzi delle classi quinte dell’”IIS C. Rosatelli” di Rieti hanno avuto modo, guidati dai titolari, Massimiliano e Marco, della falegnameria Pariboni di Contigliano, di apprendere tutto il processo produttivo per la realizzazione degli arredi di interni per yacht di lusso dei gruppi Ferretti ed Azimut.

Gli studenti hanno potuto sperimentare il processo produttivo dal ricevimento dell’ordine alla realizzazione dei prodotti mediante macchine Cnc a 5 assi, passando attraverso l’ingegnerizzazione, ottimizzazione e programmazione delle macchine.

Tale esperienza fa parte di una serie di attività sul territorio volte a conoscere le eccellenze del settore e apprezzare le potenzialità del corso di Meccanica e Meccatronica del “IIS C. Rosatelli” e la versatilità della professionale del perito meccatronico.