Domani al teatro Flavio lo spettacolo di Giovanni Leuratti

RIETI - Aps Pandemia Creativa presenta il saggio della scuola di teatro Letreffe, diretta da Giovanni Leuratti. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 5 giugno alle ore 21 presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, e sarà tratto dalla commedia scritta nel 1892 da Oscar Wilde, "Il ventaglio di Lady Windermere".

Il dramma si svolge a Londra nell'arco di circa ventiquattr'ore, nel giorno in cui si terrà la festa di compleanno e di ingresso in società della protagonista, giovane sposa di un Lord inglese. Le vicende di Lady Windermere, dell'atmosfera dei suoi sontuosi salotti, dei balli e dei nobili palazzi, saranno messe in scena da venticinque studenti della scuola di teatro reatina.

Per il biglietto d'ingresso è possibile prenotare al numero 339.4699209 oppure alla mail teatroletreffe@gmail.com.