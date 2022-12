U19: al Monterotondo il big match con l’Accademia Sabina, vittorie nette per tre formazioni reatine. Risultati e commenti

RIETI – Ultimo impegno di campionato prima della pausa natalizia per le formazioni reatine Under 19 che, nel fine settimana, sono scese in campo per la nona giornata del campionato regionale e provinciale. Monterotondo vince il match al vertice con l’Accademia Sabina e riacciuffa la vetta, successi netti per Amatrice, Poggio Mirteto, Passo Corese e Pro Fiano.

Under 19 regionale B (girone B)

Si chiude a reti inviolate la sfida tra Cantalice e Tor Lupara. Partita comunque ben giocata dalla formazione di casa, ora in nona posizione con 13 punti e con un distacco di soltanto un punto dagli avversari, autori finora di una buona stagione. «Risultato bugiardo che non rispecchia il reale andamento della gara – commenta il tecnico dei biancorossi Renato De Dominicis – Abbiamo affrontato una squadra fisica e ben attrezzata, contro la quale abbiamo creato diverse occasioni da rete. Aggiungo che siamo stati bravi a stringere i denti dopo che siamo rimasti in inferiorità numerica. La sosta arriva al momento giusto e sarà l’occasione per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni di gennaio».

Pur riscontrando evidenti miglioramenti, l’Alba Sant’Elia (ultimo a quota 0) non esce ancora dal tunnel, venendo sconfitta 2-1 in trasferta dall’Athletic Soccer Academy (terzo a 17). Insufficiente il gol di Mancino in un match che si è deciso all’ultimo minuto per mezzo di un rigore a favore dagli avversari che il mister Roberto Attorre non definisce giusto: «L’inesistente tiro dagli undici metri concesso alla squadra di casa ci ha impedito di ottenere il primo punto di questa stagione. I ragazzi hanno giocato bene sotto tutti i punti di vista e stanno migliorando sempre più. Ho fiducia in loro e siamo pronti a fare il possibile già dal recupero del 28 dicembre contro gli ospiti del Fidene».

Under 19 provinciale (Rieti)

Successo combattuto per Monterotondo 1935, che torna in vetta dopo la vittoria per 3-2 nella gara con l’ex capolista Accademia Calcio Sabina. Gara emozionante e ben impostata da entrambe le formazioni, a segno da una parte con una doppietta di Teodori e un gol di Pecchi, dall’altra con reti di Bernocchi e Capogrossi. «È stata una partita complessa e tirata fino all'ultimo istante, tra due squadre degne della posizione che hanno in questo girone – dichiara il tecnico dei vincitori Massimo Malizia – Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio 2-1, e il terzo gol arrivato nella ripresa, abbiamo abbassato un po’ il baricentro, subendo la pressione degli avversari, a cui faccio tanti complimenti».

«Match molto bello, giocato bene da entrambe le squadre e arbitrato egregiamente – aggiunge l’allenatore dell’Accademia Sabina Daniele Valenti – Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma va accettato ciò che alla fine il campo ha decretato. Da parte nostra faremo di tutto fino all'ultimo allenamento per fare in modo di tornare al comando della classifica. Nel frattempo, ci tengo a dire ancora una volta che sono orgoglioso del mio gruppo».

Ancora una grande prova per Amatrice, corsaro 6-1 sul campo della Valle del Peschiera. Terzo posto consolidato per la formazione ospite, che trova un altro risultato molto ampio grazie alla doppietta di Perrucci e Fabian e ai gol di Acampa e Annibaldi. Per i padroni di casa, la rete della bandiera è firmata da Amici. La sfida ha vissuto anche qualche momento di nervosismo, con il direttore di gara che, nel secondo tempo, è stato costretto ad espellere alcuni giocatori e membri dello staff della Valle del Peschiera, che stavano protestando per alcune decisioni arbitrali ritenute controverse.

«Primo tempo equilibrato in cui siamo stati bravi a reagire alla rete del pareggio subita – spiega l’allenatore dell’Amatrice Piero Lunari – Nella ripresa siamo andati meglio, gestendo con attenzione la gara e chiudendo definitivamente i conti».

«Partita che è stata alla pari durante tutto il primo tempo – commenta Gabriele D’Orazio, mister della Valle del Peschiera – La conduzione del match da parte dell’arbitro è stata purtroppo molto dubbia e ha portato la mia squadra, che è nota per essere molto disciplinata, ad innervosirsi e a subire un paio di espulsioni, a cui sono seguite anche quella nei miei confronti e di un dirigente. Sarei stato contento se il direttore di gara avesse mostrato un po’ più di buonsenso e autocritica».

Pesante e inaspettato ko esterno per il Ginestra, superato 3-0 da un ottimo Poggio Mirteto in gol con Fabi e una doppietta di Carosi. «Una vittoria che dà morale – spiega l’allenatore dei vincitori Andrea Di Battista – e che ci conduce alla pausa natalizia con tutt’altro spirito rispetto a quello che avevamo la scorsa settimana dopo il ko con la Pro Fiano. Prestazione di carattere da parte dei ragazzi».

«Non abbiamo affrontato la gara con la giusta motivazione, venendo poi penalizzati anche da una serie di indisponibilità – confessa il tecnico del Ginestra Mirko Manganaro – Congratulazioni a Poggio Mirteto, autore di una bella partita».

Un Passo Corese travolgente si impone 6-0 sulla Brictense grazie ad una tripletta di Mazurczyk e ai gol di Amura, Melilli e Marra. «Ottimo match da parte nostra contro una squadra insidiosa – afferma il mister bianconero Giordano Bonaventura – Ho visto tante belle azioni combinate da parte dei miei ragazzi, che hanno sicuramente dominato l’incontro».

Infine, risultato molto positivo anche per la Pro Fiano, vincitore 4-0 in trasferta sul Mentana 2019 con doppietta di Cala e reti di Bonacasata e Caliendo. «Gara ben giocata dal mio gruppo su un campo difficile per via anche di diverse pozzanghere – spiega l’allenatore della Pro Fiano Andrea Merloni – Vittoria comunque meritata».

Classifica

Monterotondo 1935: 20

Accademia Calcio Sabina 19

Amatrice 18

Pro Fiano 14

Passo Corese, Ginestra 12

Poggio Mirteto, Valle del Peschiera 7

Mentana 2019: 3

Brictense 2

La ripresa dei campionati

Dopo la pausa natalizia, mettendo da parte il recupero della quinta giornata tra Alba Sant’Elia e Fidene che avverrà il 28 dicembre, le squadre reatine del campionato Under 19 regionale B torneranno in campo nel weekend del 14 e 15 gennaio.

Nell’U19 provinciale, invece, sabato 14 gennaio si giocheranno tre recuperi della quinta giornata, mentre il quarto, Brictense – Amatrice, è stato anticipato al giorno 4. Il campionato riprenderà ufficialmente nel fine settimana del 21 e 22 del prossimo mese.