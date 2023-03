U18: successo netto del Poggio Moiano tra le mura amiche: Academy SVS Roma ko 3-0

RIETI – Ritorno al successo per l’Under 18 del Poggio Moiano che, ieri pomeriggio, nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato regionale (girone B), si è imposta 3-0 sugli ospiti dell’Academy SVS Roma, fanalino di coda a quota 6 insieme all’Olimpus Roma. Prestazione di buon livello per i padroni di casa, ora sesti a 32 punti grazie alla doppietta decisiva di Thomas Villani che si è sommata al gol di Ballerini.

«Vittoria importante che consolida la nostra attuale posizione di classifica – dichiara il tecnico Thomas Fasciolo – Adesso dovremo rimanere concentrati in vista dei prossimi impegni e cercare di dare continuità al risultato ottenuto».

L’attenzione della formazione sabina, infatti, è ormai rivolta verso il match di sabato pomeriggio, alle 16:30, nella tana della Don Gaspare Bertoni, decima a quota 21 e reduce da una sconfitta per 5-4 sul campo dell'Accademia Calcio Roma.

Classifica

Tor di Quinto 56

P.C Aurelio, Spes Montesacro 43

Cesano 34

Colle Salario, Poggio Moiano 32

Accademia Calcio Roma 30

Virtus Trevignano 27

Circolo Canottieri Roma 25

Don Gaspare Bertoni 21

Atletico Roma Nord 13

Real Campagnano 8

Academy SVS Roma, Olimpus Roma 6