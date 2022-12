U18 regionale: secondo ko consecutivo per Poggio Moiano. Fasciolo: «Partita da dimenticare»

RIETI – Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 18 del Poggio Moiano che, ieri pomeriggio, nella sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato regionale (girone B), è stata battuta 1-0 dai padroni di casa del Circolo Canottieri Roma. Gara affrontata sottotono dalla formazione sabina, ora in sesta posizione a 16 punti e con quattro lunghezze in più rispetto agli avversari che si piazzano all’ottavo posto.

«Una partita da dimenticare – afferma l’allenatore degli ospiti Thomas Fasciolo – Purtroppo siamo reduci da due settimane in cui non riusciamo a giocare come vogliamo e mi auguro che la pausa natalizia possa esserci utile per ripartire al meglio nel 2023».

Venerdì 23 dicembre il campionato continua con la dodicesima giornata, ma Poggio Moiano osserverà il suo secondo turno di riposo, riprendendo direttamente il 7 gennaio quando farà visita al Real Campagnano, al momento penultimo a quota 4.

Gli altri risultati del girone B

Colle Salario – Atletico Roma Nord 5-0

P.C Aurelio – Cesano 2-3

Real Campagnano – Spes Montesacro 0-5

Academy SVS Roma – Olimpus Roma 1-1

Don Gaspare Bertoni – Tor di Quinto 1-3

Riposo per Accademia Calcio Roma e Virtus Trevignano.

Classifica

Tor di Quinto 31

Cesano 22

Spes Montesacro 20

P.C Aurelio 18

Colle Salario 17

Poggio Moiano 16

Virtus Trevignano 13

Circolo Canottieri Roma 12

Accademia Calcio Roma 11

Don Gaspare Bertoni, Atletico Roma Nord 10

Olimpus Roma 5

Real Campagnano 4

Academy SVS Roma 1