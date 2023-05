U18 regionale: Poggio Moiano chiude al meglio la sua stagione: 6-2 casalingo ai danni della Spes Montesacro

RIETI – Stagione senz’altro soddisfacente per l’Under 18 del Poggio Moiano, che ieri pomeriggio ha chiuso la sua annata nel girone B del campionato regionale con una bella vittoria per 6-2 ai danni della Spes Montesacro. Con questo risultato, arrivato grazie alle doppiette di Fasciolo e Thomas Villani e ai gol di Franchi e Pitorri, la formazione sabina si colloca definitivamente in sesta posizione con 42 punti, ottenuti in una competizione complessa e ricca di avversari ben strutturati.

«I ragazzi hanno disputato uno splendido torneo – afferma il tecnico reatino Thomas Fasciolo – Al di là degli alti e bassi che fanno parte del gioco, ho davvero apprezzato la grinta e la determinazione della squadra, che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà compagini romane di buonissimo livello. Insieme a tutta la società, sono orgoglioso della crescita di questo gruppo, che potrà guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo».

Classifica definitiva

Tor di Quinto 72

Spes Montesacro 58

P.C Aurelio 53

Cesano 52

Colle Salario 43

Poggio Moiano, Accademia Calcio Roma 42

Don Gaspare Bertoni, Virtus Trevignano 37

Circolo Canottieri Roma 35

Atletico Roma Nord 18

Real Campagnano 10

Academy Svs Roma 9

Olimpus Roma 6