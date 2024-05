Sabato 11 Maggio 2024, 22:41

RIETI - A Collevecchio si profila un’altra sfida dal fascino antico. Da una parte la squadra che fa capo al sindaco uscente Federico Vittori mentre dall’altra torna a candidarsi un ex sindaco (1985 – 1995) come Paolo Mattei. Per Vittori 5 conferme nella sua lista e 5 volti nuovi mentre per lo sfidante Mattei lista che per 9 decimi (tutti meno il consigliere Luciano Stella) presenta tutte new entry.

Le liste

“Agorà”

Candidato sindaco: Federico Vittori

Candidati consiglieri: Danilo Cicero, Francesca Gemma, Massimo Iacobini, Giacomo Petrucci, Enzo Pulimanti, Giorgia Giorgi, Mara Martinelli, Martina Lucia Nied, Vanni Resta e Claudio Della Ciana.

“Entusiasmo, futuro e passione”

Candidato sindaco: Paolo Mattei

Candidati consiglieri: Luciano Stella, Anita Angelini, Alessandro Falcioni, Claudio Ledderucci, Carlo Mandosi, Stefano Pierbattisti, Stefania Proietti (detta La Calamita), Sara Toni, Stefano Vico, Claudio Vitulo (detto Marco).