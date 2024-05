Domenica 12 Maggio 2024, 00:04

RIETI - Una sola lista a Toffia, è quella del sindaco uscente Danilo Pezzotti il quale si candida nuovamente a guidare il piccolo e ridente borgo sabino. Come negli altri Comuni con una sola lista il candidato sindaco e la sua lista sono chiamati a superare l’unico scoglio che li separa dalla rielezione: il quorum dei votanti e soprattutto quello dei voti validi che deve superare il 50 per cento dei voti che la lista riceverà nell’elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Per Pezzotti eletto la prima volta alla carica di primo cittadino 5 anni fa, nel 2019, si tratterebbe del secondo mandato consecutivo alla guida del paese sabino di Toffia.

La lista

“Uniti per Toffia”

Candidato sindaco: Danilo Pezzotti

Candidati consiglieri:

Maurizio Blasi

Maurizio Campanelli

Ettore Di Cristina

Asia Ferretti

Caterina Grio

Fabrizio Marchesani

Massimo Mascaro

Leonardo Paolocci

Veronica Rossetti

Claudia Zonetti