U18 regionale: battuta d’arresto fuori casa per Poggio Moiano: la Spes Montesacro si impone 3-2

RIETI – Prima sconfitta del nuovo anno per l’Under 18 del Poggio Moiano che sabato pomeriggio, nella quindicesima giornata del campionato regionale (girone B), è stata superata 3-2 sul campo della Spes Montesacro. Nonostante un’autorete e il gol di Thomas Villani, i sabini non hanno mostrato un ottimo gioco, pur lottando fino all’ultimo minuto per un pareggio che, ad un passo dal fischio finale, è stato di fatto sfiorato. Ora la squadra reatina si trova in sesta posizione con 22 punti, mentre gli avversari salgono a quota 27, condividendo il secondo posto con la P.C Aurelio.

«Sono sicuro che avremmo potuto fare molto di più – confessa il tecnico degli ospiti Thomas Fasciolo – È stata una giornata storta, condizionata soprattutto da un errato approccio alla partita. Peccato anche per il pareggio non acciuffato agli sgoccioli. Pazienza, ci rifaremo presto».

Archiviato questo risultato, il prossimo impegno del Poggio Moiano si svolgerà tra le mura amiche ed è in programma per domenica prossima alle 15:00 contro l’Atletico Roma Nord, reduce da uno 0-0 esterno contro l’Accademia Calcio Roma.

La classifica del girone B dopo la XV giornata

Tor di Quinto 37

P.C Aurelio, Spes Montesacro 27

Cesano 24

Colle Salario 23

Poggio Moiano 22

Virtus Trevignano 20

Circolo Canottieri Roma 19

Accademia Calcio Roma 16

Don Gaspare Bertoni 15

Atletico Roma Nord 12

Olimpus Roma, Real Campagnano 5

Academy SVS Roma 3