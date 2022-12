U16: brutto ko esterno per Cantalice, vittorie convincenti per Passo Corese e Città di Rieti. Risultati e commenti

RIETI - Con lo scorso weekend ampiamente alle spalle, ricapitoliamo i risultati delle formazioni reatine nella nona giornata dei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale. Brutta sconfitta casalinga per Cantalice, mentre arrivano due belle vittorie per Passo Corese e Città di Rieti.

Under 16 regionale (girone B)

Sul campo dell'Atletico Vescovio capolista (27 punti), nonostante il gol di Falilò, Cantalice (decimo a quota 9) viene superato 5-1. Per i biancorossi, partita accettabile solo nella ripresa dopo un primo tempo da dimenticare: «Il nostro approccio alla gara non è stato soddisfacente, ma nella seconda frazione abbiamo provato a reagire - spiega il tecnico degli ospiti Simone Pezzotti - Tuttavia, abbiamo continuato a commettere troppi errori e quindi il risultato è giusto. Cercheremo di migliorare e di fare subito bene dopo la pausa natalizia».

Under 16 provinciale (Roma, girone B)



Primi tre punti della stagione per Passo Corese, corsaro 4-3 nella tana del Ponte Milvio (5). Per i bianconeri, al momento in penultima posizione, tripletta di Massaro e gol di Anniballi. «Ho preso in gestione momentaneamente una squadra che, nei due allenamenti fatti insieme, ha dimostrato tanta voglia di migliorarsi e di far bene - afferma l'allenatore sabino Giordano Bonaventura - Complimenti ai ragazzi per la tanto ricercata vittoria. Sono convinto che, per quanto si è visto in campo, avrebbero potuto ottenere anche un risultato più rotondo».

Soddisfazione anche per Città di Rieti (7), reduce da un 3-1 rifilato in trasferta all'Olimpica Roma (9). Decisivi i gol di Spognardi, Di Lorenzo e Conti.

La ripresa dei campionati dopo lo stop natalizio

Le gare della decima giornata dei campionati Under 16 a livello regionale e provinciale si svolgeranno nel fine settimana del 14-15 gennaio. Nel frattempo l'8 gennaio, alle 14:30, è previsto il recupero dell'ottava giornata dell' Under 16 provinciale tra Passo Corese e Gorilla.