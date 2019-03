© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in parità il match del Futbolcampus tra Atletico Vescovio ed Eretum Monterotondo. Un pari nervoso, ricco di gol, ma con tante proteste e i due allenatori che hanno concluso anzitempo la gara, essendo stati espulsi. La gara verrà ricordata per l'esordio, nel campionato di Eccellenza, di Andrea Mancini, figlio dell'attuale ct della Nazionale Italiana, che è entrato in campo, con la maglia dell'Atletico Vescovio, nella ripresa. Una presenza importante, anche se caratterizzata da un calcio di rigore sbagliato (che ha portato all'espulsione del difensore eretino Calabresi), proprio ad inizio ripresa, quando l'Eretum era in vantaggio per due a zero.L'errore dal dischetto non ha comunque demoralizzato l'Atletico Vescovio, che fa proprio dell'ardore agonistico e della caparbietà una delle sue doti migliori. Così, dopo il doppio colpo subito dall'Eretum Monterotondo (il 2001 Fabrizi e Bornivelli gli autori del doppio vantaggio) è venuto fuori il carattere dell'Atletico, che ha prima ridotto le distanze con Maiorino tre minuti prima della mezz'ora e poi, trascorsi altri sei minuti dopo, trovato il pareggio con Privitera. Tanti gli ammoniti con ben due espulsi direttamente dalla panchina. Per l'arbitro c'è stato tanto lavoro per frenare le accese proteste dell'Eretum per la continua perdita di tempo da parte dell'Atletico Vescovio.