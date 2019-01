© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte l’Eccellenza, dopo aver virato la boa di metà campionato. Riparte per il tratto di calendario che porterà al traguardo finale, che porterà in serie D le vincenti dei due gironi, manderà agli spareggi nazionali le seconde classificate e farà scendere in Promozione le ultime due direttamente (nel girone A una soltanto perché il ritiro delha “liberato" un posto) e altre due attraverso i play-out.Si riparte con alcune numeri che sono indicativi dello stato attuale delle 35 protagoniste dell’Eccellenza. Nel girone A, ha uno stato di forma di grande difficoltà il, che viene da ben 12 risultati negativi, con 7 ko di fila nelle ultime sette gare. Il cambio di allenatore non ha portato i benefici sperati e il cammino per la salvezza si fa veramente duro. Stessa situazione per l’, che negli ultimi sei incontri giocati ha ottenuto un solo pari. La cancellazione del successo sul Città di Palombara (risultati annullati perché il ritiro è avvenuto prima della conclusione del girone d’andata) porta a 13 le gare senza vittorie del club biancoverde che sembra destinato a giocarsi con il Civitavecchia la retrocessione diretta. Ma entrambe devono fare anche attenzione al distacco dalle squadre in zona play-out, perché una forbice superiore agli otto punti annullerebbe la possibilità di giocarsi una chance salvezza con un confronto diretto.Situazione delicata anche per il, nel girone B, che dopo una partenza sprint e i sogni di serie D, da otto giornate non riesce più a vincere, avendo ottenuto solo cinque pareggi e tre sconfitte che l’hanno ricacciato dietro nella parte alta della classifica. Chi non vive un momento felice è il, altra squadra che pur cambiando il tecnico, non riesce a risollevarsi. Sono 4 le sconfitte di fila dei rossoneri. In questo girone, sono due club romani a tenere banco nei dati in positivo. L’viene da ben 6 vittorie consecutive, con il suo miglior marcatore,, che ha scalato posizioni anche nella classifica marcatori. L’Ottavia e Rocchi occupano la seconda posizione nelle rispettive classifica.Al comando del girone B c’è quellache pur segnando poco (appena 18 reti, come laultima in classifica) ha una difesa di ferro: appena 11 reti subite e il portiereche non prende gol da 7 gare: la sua imbattibilità è arrivata a 704 minuti, in quanto l’ultima rete l’ha subita alla decima giornata, gol dinel match interno (poi vinto in rimonta) con ilSe, con 16 reti guida la classifica dei marcatori (davanti a Rocchi che ne ha segnati 15 eche è fermo a quota 13), sono sei portieri i “cavalieri” dello stakanovismo.della Boreale,del Lavinio,della Vigor Perconti,della Pro Calcio Tor Sapienza,del Montespaccato edell’Itri hanno infatti sempre giocato nelle 17 gare del girone B; sempre presenti, ma con 16 gare giocate (sempre per il ritiro del Città di Palombara) nel girone A ci sono altri sei portieri. Si tratta didell’Almas Roma,del Civitavecchia (sono i portieri che hanno subito più gol di tutti in Eccellenza: 34 reti),del Cynthia (33 reti al passivo per lui),dello Sporting Genzano,del Real Monterotondo edell’altra squadra di Monterotondo, l’Eretum.A proposito di, la squadra gialloblù ha il miglior attacco di tutta l’Eccellenza, dall’alto dei suoi 33 gol segnati, uno in più del Sora e della, che con la Pro Calcio Tor Sapienza detiene il record del minor numero di sconfitte, una soltanto. In termini di gol subiti, è l’la squadra che ne ha subiti più di tutti (35): per il club romano la curiosità di non aver mai pareggiato in tutto il girone d’andata, unica squadra di tutta l’Eccellenza: sei vittorie e 10 sconfitte per i biancorossi.