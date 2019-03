© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria convincente, sicura e larga; per celebrare il sesto risultato utile consecutivo. La Lupa Frascati si gode il momento, buono, non solo della prima squadra, guidata da Federico Pace in un girone di Promozione tra i più difficili ed equilibrati degli ultimi anni. Anche tutto il settore giovanile ha vissuto un fine settimana, quello appena trascorso, di soddisfazione, a testimonianza di un periodo che viene vissuto con il segno positivo dal club giallorosso.«Bisogna riconoscere che questo inizio del 2019 per noi sta andando davvero bene”, sottolinea il Direttore Generale, Gianni Santorelli. “Con la squadra di Promozione stiamo arrivati ad ottenere sei risultati utili consecutivi, ma anche con la Juniores, sabato scorso abbiamo ottenuto un ottimo risultato, andando a vincere sul campo di una delle squadre più forti del nostro girone. Ma, quello che gratifica di più il lavoro di Salvatore Brunetti, il tecnico, che alcuni elementi della Juniores si affacciano stabilmente in prima squadra. Parlo del difensore Fei, del portiere antonini dell’altro difensore Di Marco e del centrocampista Santopadre, che oltre ad allenarsi costantemente con i grandi, spesso scendono in campo nel campionato di Promozione».In tema di vittorie consecutive, Under 16 e Under 15 sembrano rincorrersi in casa Lupa. I più grandi sono arrivati a quota 7 di fila, filotto che ha portato i giallorossi al secondo posto in classifica, a soli tre punti dalla capolista. Una corsa, quella degli Under 16 guidati da Leonardo Orlandi, che si vorrebbe far termine con l’approdo nella categoria Elite, che sarebbe di grande prestigio per tutto il club.L’Under 15, invece, di vittorie consecutive ne ha ottenute 4, e anche qui la striscia positiva equivale al secondo posto i classifica, con appena due punti da recuperare alla capolista. Anche il gruppo di ragazzi guidati da Francesco Bifolchi punta deciso alla promozione nella categoria Elite.Chiude il settore agonistico di settore giovanile l’Under 14, la categoria dei più piccoli, guidata da Massimo De Luca e nella quale ci sono 5 ragazzi di classe 2006. Un gruppo che sta ottenendo risultati alterni, ma che piazza gli acuti giusti per arrivare alla salvezza diretta, obiettivo primario della stagione.