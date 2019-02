© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto tuonò che... non piovve. A Forano, il big match dell'Eccellenza finisce in parità e, al tirar delle somme, sorride solo la Valle del Tevere, che resta a +4 sui diretti rivali della Team Nuova Florida, che si mordono le mani per aver perso una grande occasione per ridurre a un solo punto il distacco dalla capolista. Con l'uno a uno di Forano,, invece, i biancorossi devono subire il ritorno del Real Monterontodo, vincitore sull'Astrea e ora terza forza del girone.Il match tra Valle del Tevere e Nuova Florida è stato piacevole, a tratti ben giocato, ma di grandi occasioni da gol non se ne sono registrate. I padroni di casa avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più, anche se grandi pericoli per la porta ardeatina non ne sono arrivati nel secondo tempo. Entrambe le reti sono arrivate nella prima frazione di gioco: prima ha segnato Danieli di testa, portando in vantaggio la Valle del Tevere, la rete dell'uno a uno l'ha invece messa a segno Piro nella seconda parte della prima frazione di gioco.