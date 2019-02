© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botta e risposta di rigore, tra Pomezia e Audace, al Comunale pometino. La sfida tra le seconde del girone B finisce in parità e a beneficiarne è l'Arce che, vincendo a Colleferro, aggancia la coppia alle spalle della Pro Calcio Tor Sapienza, fermata in casa sull'1-1 dall'Ottavia, che segue il tris secondo ad una lunghezza.La partita del Comunale scorre via per tutto un tempo sul binario dell'equlibrio, con buone trame di gioco e un Pomezia che sfiora la rete del vantaggio con una grande occasione di Laurato, che al 5' non trova di meglio che calciare sul portiere quando si trova a tu per tu con il numero uno avversario.Nella ripresa, la gara si accende nella seconda parte della frazione, prima con la rete di Tagliabue su calcio di rigore, che al 38' dà il vantaggio all'Audace, poi con l'espulsione di Gagliarducci, che viene mandato via dal direttore di gara dopo aver calciato al volo un pallone che usciva dal campo, poi con una grande occasione fallita da Laghigna e, infine, cob il calcio di rigore nel recupero che lo stesso Laghigna trasforma per l'uno e uno finale che scontenta tutti, come dimostra il nervosismo registrato nel dopo-gara