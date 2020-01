COSI' IN CAMPO

Bertram Tortona

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Primo appuntamento del 2020 per la Zeus Npc, che domani, 5 gennaio, alle 20.30 sfiderà la Bertram Tortona, nel sedicesimo turno del campionato di serie A2. Al PalaOltrepò i reatini scenderanno in campo senza uno straniero: Brown è fuori, ma la società non ha ancora ingaggiato un sostituito e per domani Rossi chiederà un sforzo in più a tutto il gruppo. Così come per la sfida interna contro Treviglio, le redini del match saranno affidate al blocco degli italiani, che cercherà di riportare la Npc al successo in trasferta, dove l'ultima gioia risale al 20 novembre. Di fronte c'è uno delle formazioni, roster alla mano, più equilibrate del girone Ovest, che incarna alla perfezione il sistema di gioco di coach Ramondino, ma che in questo girone d'andata è stata condizionata dai tanti infortuni. La compagine di Ramondino arriverà al match ferita sia sul piano fisico che emotivo: recuperato Tavernelli, sarà out Pullazi, ma tutto il gruppo ha pagato la brutta prestazione di Bergamo, dove la Bertram ha ceduto 89-65 al fanalino di coda. La sfida tra Tortona e Rieti potrà dire molto anche in chiave classifica, nella giornata in cui Torino va a Treviglio e con tanti altri incroci playoff.Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Si tratta di una trasferta difficile, perché oltre al valore dell'avversario troviamo una squadra arrabbiata per avere perso una brutta partita domenica e quindi avrà tanta voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Tortona è una squadra che come tutti può aver vissuto di alti e bassi, dovuti al fatto che ha avuto veramente tanti problemi fisici, che ne hanno condizionato il rendimento perché è una squadra molto solida con grandi principi difensivi e offensivi, che quando riesce a trovare condizione fisica e mentale esprime sempre il meglio. Ci attende quindi una partita difficile, noi dovremmo essere bravi a farci trovare pronti, invertendo così la rotta in trasferta ma aldilà del risultato, cercando di fornire una prestazione più convincente - mentre su Brown - Aldilà dei risultati individuali ha fatto parte di questo gruppo, che ha un rendimento positivo fino ad oggi, in ogni modo il suo contributo lo deve aver dato, come tutti dal primo all'ultimo giorno e questo ci tengo a sottolinearlo. Non so se questo sia un qualcosa che generi energia positiva o negativa, lo dobbiamo verificare sul campo, ma la cosa che posso dire che quando succede una cosa del genere bisogna avere grosso senso di responsabilità, da parte di tutti, perché non è mai una vittoria, non c'è gioia e non si è raggiunto nessun traguardo, anzi questa cosa deve aumentare il senso di responsabilità da parte di tutti».Marco Ramondino, tecnico di Tortona: «Rieti nell'ultimo turno ha fornito una prestazione di ottimo livello, senza sfruttare Brown e con una grande prova degli italiani. Per il tipo di squadra che è la Npc, mi aspetto una partita dura. Si tratta di una formazione solida, costruisce molto bene in pick and roll, ha Cannon come riferimento in post basso, inoltre in difesa ha questa capacità di proteggere l'area e fare una pallacanestro di aiuto e di complemento. Tutte queste caratteristiche in una campionato così equilibrato, faranno la differenza».: 7 Buffo, 8 Tavernelli, 10 Seck,12 Gaines, 13 De Laurentiis, Mascolo 14, Cepic 16, 18 Lisini, 24 Grazulis, Martini 31, 41 Casella. All. Ramondino: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All. Rossi: Ursi (Li), Centoza (Ap) e Praticò (Rc)Latina - BiellaTreviglio - TorinoEbk - BergamoScafati - AgrigentoOrlandina - TrapaniCasale - NapoliBiella 22Agrigento e Casale 20Treviglio e Torino 18Rieti e Tortona 16Napoli, Scafati, Latina e Trapani 14Capo D'Orlando 10Eebk Roma 8Bergamo 6