RIETI - Cala il sipario sulla IV edizione dell'AmarantoCeleste Beach, al Pattinodromo trionfa Pink Kate, che superano per 2-1 gli Hendricks in finale. Prima della finalissima che ha visto trionfare la formazione che fin dalle prime battute del torneo aveva dimostrato tutto il suo valore, c'è stata anche la finale per il 3-4° posto, portata a casa dal team "Forse ce la Facciamo", che infina un 2-1 al terzetto dello "Usa Store". Numeri importanti per la quarta edizione dell'AmarantoCeleste Beach, che ha visto ai nastri di partenza oltre 60 iscritti con 14 team a darsi battaglia per due settimane. Soddisfatta l'organizzazione del torneo, che concluse le premiazioni ha dato l'appuntamento al prossimo anno.1^ Pink Kate Team; 2^ Hendricks Team; 3^ Forse ce la facciamo; 4^ Usa StorePink Kate Team - Forse ce la facciamo 2-1Hendricks Team - Usa Store2-0Finale 3/4 posto: Usa Store - Forse ce la facciamo 1-2Finalissima: Pink Kate Team - Hendricks team 2-1