© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via nella giornata di ieri i due tornei che animeranno il Pattinodromo nelle prossime settimane: il Rieti Basket City e l'Amarantoceleste Beach.Rieti Basket CityBen otto le sfide che si sono disputate nella giornata inagurale del torneo: in campo nell'Under 20 tutte e quattro le formazioni in gara, con la vittoria schiacciante dei Mario Bro's sul Playground Vazia, più equilibrio nella sfida Bobo e Amici e Portland Trail, portata a casa dai primi. Nei due gironi dell'Under 15 in campo quasi tutte le formazioni tranne gli Happy Mealf e Gli Ultimi, impegnati oggi. Doppio successo dei Black Phanters che volano così in testa al girone. Mentre nel torneo femminile, il Team Pallino supera le Willine.Under 20Mario Bro's-Playground Vazia 61-38Bobo e amici-Portland Trail Brazzers 68-73Under 15 girone TerminilloBlack Phanters-Birretta con Ruggio 59-64Black Phanters-Lelli Team 54-38Under 15 girone VelinoExchange Rieti-Atl. Madrink 22-58Slam Drunk-Sergetto Team 19-52Amici di Maria-Team Pallino 33-32FemminileTeam Pallino-Le willine 26-9Amarantoceleste BeachRicchissimo il programma nel beach, con ben 14 formazione ai nastri di partenza e oltre 60 atleti. Cinque le sfide della prima giornata, doppio successo dei "Forse ce la facciamo", che balzano in testa nel girone B. Buon inizio anche per SportEstate e Cousins. Stasera al via anche il girone A, cinque le gare in programma, si parte alle ore 20:00.Bulldog - Cousins 0-2Gin Team - SportEstate 0-2Pink Kate Team - Gravellona toce Team 2-1Gin Team - Forse ce la Facciamo 1-2Forse Ce La facciamo - Sportestate 2-0La Classifica:Girone B1 FORSE CE LA FACCIAMO 52 SPORTESTATE 33 GIN TEAM 14 USA STORE5 HENDRICK'S TEAMGIRONE C1 COUSINS 32 PINK KATE TEAM 23 GRAVELLONA 14 BULLDOG 0Il programma della II seconda giornata:20:00 GRAVELLONA TOCE - BULLDOG20:30: USA STORE - GIN TEAM21:00 BULLDOG - PINK KATE TEAM21:30 PIERLUIS SAN GERMAIN - NPC22:00 SCHIACCIATI DI CASA - WOLF RIETI