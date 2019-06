Rieti Basket City

AmarantoCeleste Beach

RIETI - Nella giornata di ieri, è scattata la seconda settimana di gare al Pattinodromo. Davvero tante persone hanno seguito le sfide, con i campi di basket e beach gremiti fino a tarda serata.Gran bella giornata nel torneo di basket, con sei gare e la sfida dai tre punti. Nell'Under 15 "Terminillo" vittorie per Happy Mealf e Black Phanters, mentre nel girone "Velino" successi per Sergetto, Atletico e Team Pallino. Nel femminile il Team Pallino superano "Le willine". Grandissima la partecipazione nel "Three point contest", trionfa Gabriele Rinaldi davanti a Gabriele Buccini, terzo posto per Alessandro Feliciangeli. Domani è il giorno delle finali. Nel femminile open successo del Team Barazzo.Happy Mealf-Black Phanters 48-42Team Pallino-Le willine 25-17Gli ultimi-Black Phanters 22-51Exchange-Sergetto 36-45Amici-Atl. Madrink 36-37Team Pallino-Slam Drunk 58-11Nel beach stasera c'è l'ultima giornata dei gironi, poi da domani spazio ai quarti di finale. Ieri in campo tutti e tre i gironi: nel raggruppamento C chiude al primo posto Pink Kate, in campo anche il girone A, dove resta tutto aperto, con le cinque formazioni in campo stasera. Mentre a partire dalle 22:30, in campo "Forse ce la facciamo" e "Hendricks" in palio c'è la vetta del girone B.HENDRICKS TEAM - SPORTESTATE 2-0GRAVELLONA TOCE TEAM - COUSINS 0-2NPC - SCHIACCIATI DI CASA 1-2COUSINS - PINK KATE TEAM 0-2NON NE HO IDEA - WOLF RIETI 2-0PIERLUIS SAN GERMAIN - NON NE HO IDEA 0-2HENDRICKS TEAM - GIN TEAM 2-020:00 NON NE HO IDEA - SCHIACCIATI DI CASA20:30 WOLF RIETI - NPC21:00 PIERLUIS SAN GERMAIN - WOLF RIETI21:30 PIERLUIS SAN GERMAIN - SCHIACCIATI DI CASA22:00 NPC - NON NE HO IDEA22:30 FORSE CE LA FACCIAMO - HENDRICKS TEAM