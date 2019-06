Rieti Basket City

RIETI - Gran finale al Pattinodromo, stasera si assegna la IV edizione dell'AmantoCeleste Beach, mentre è terminata ieri la III edizione del Rieti Basket City, con le premiazioni dei vincitori, diretti alle finali di San Benedetto del TrontoDopo i trionfi del Team Barazzo e Pallino, rispettivamente prime nel Open femminile e Under 15 femminile, ieri hanno festeggiato il primo posto anche Mario Bro's, che nell'Under 20 batte in finale Bobo e Amici, mentre si classifica al terzo posto Playground Vazia. Nella categoria Under 15, la spunta in finale Happy Mealf, secondo posto per "Biretta con Ruggio", mentre chiude sul gradino più basso del podio Amici di Maria. Pubblico delle grandi occasioni per le finali, motivo di grande orgoglio per l'organizzazione della manifestazione, capitanata da Andrea Auletta:«Ringrazio i miei collaboratori, Leonardo e Roberto, sono soddisfatto perché siamo riusciti a portare di nuovo gente al Pattinodromo, con numeri importanti. Ben 51 partite, 87 iscritti, confermandoci uno dei principali tornei estivi in ambito cestistico, con una buona cornice di pubblico. Ringrazio l'Official sponsor CentralCar di Luca Bolletta, per il contributo che ci ha dato per la realizzazione nei minimi dettagli del torneo, già tra non molto inizieremo a lavorare per la prossima edizione».Ultimo giorno anche nel beach, si parte alle 20:00 con la prima semifinale, le sconfitte delle due semifinali giocheranno la finale per il 3°-4° prima della finalissima prevista alle 22:00. Ecco i quattro team che si contenderanno il trofeo: Pink Kate, Forse ce la facciamo e Hendrincks Team, che hanno superato con un secco 2-0 le avversarie nei quarti, mentre è stata più combattuta la sfida il quarto tra Usa Store e Non ne ho idea, vinta dai primi per 2-1.20:00 NON NE HO IDEA – USA STORE 1-220:45 HENDRICKS TEAM – COUSINS 2-021:30 PINK KATE TEAM – PIERLUIS SAN GERMAIN 2-022:15 FORSE CE LA FACCIAMO – SCHIACCIATI DI CASA 2-020:00 Pink Kate Team - Forse ce la facciamo20:30: Hendricks Team - Usa Store.21:15: finale 3-4 posto22:00 finalissima