Rieti Basket City

AmarantoCeleste Beach

RIETI - Al Pattinodromo stasera è il giorno delle finali per il Rieti Basket City, mentre nell'AmarantoCeleste Beach scattano i quarti di finali.Ultimo giorno ricco di appuntamenti, si parte alle 17:30, in programma ci sono le semifinali dell'Under 20 e Under 15, prima delle finalissime spazio anche al 3-4° nelle due categorie, poi alle 21:30 si parte con la finale dell'Under 15, a seguire la sfida dell'Under 20. Ieri intanto c'è stato il trionfo del Team Pallino nell'Under 15 femminile, che hanno superato Le willine per la quinta volta in pochi giorni. Al termine dell'ultima partita, ci saranno le premiazioni, presenti tutte le squadre partecipanti al torneo.Lelli-Birretta 26-64Pallino-Willine 22-17(f)Amici-Slam Drunk 58-16Pallino-Willine 25-24 (f)Sergetto-Atl.Mad. 28-30Biretta-Happy Mealf 37-26Exchange-Pallino 19-54Al via la fase finale dell'AmarantoCeleste Beach, da ieri è completo il quadro delle migliori 8 formazioni, che a partire da stasera andranno in cerca della IV edizione del trofeo. Nel girone A, chiude in testa "Non ne ho idea" a quota 11, seguita da "Pierluis" e "Schiacciati di casa", entrambe ai quarti. Nel girone B chiudono a pari punti "Forse ce la facciamo" e "Hendrincks Team", passa il turno anche Usa Store. Mentre nel raggruppamento C hanno superato la prima fase Pink Kate e il team Cousins.NON NE HO IDEA - SCHIACCIATI DI CASA 2-120:30 WOLF RIETI - NPC 0-221:00 PIERLUIS SAN GERMAIN - WOLF RIETI 2-021:30 PIERLUIS SAN GERMAIN - SCHIACCIATI DI CASA 2-122:00 NPC - NON NE HO IDEA 0-220:00 NON NE HO IDEA – USA STORE20:45 HENDRICKS TEAM – COUSINS21:30 PINK KATE TEAM – PIERLUIS SAN GERMAIN22:15 FORSE CE LA FACCIAMO – SCHIACCIATI DI CASA22:30 FORSE CE LA FACCIAMO - HENDRICKS TEAM 2-1