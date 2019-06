© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si parte il 19 giugno al Pattinodromo, due settimane intense di sfide, divertimento e vero sport, con decine di ragazzi e ragazze pronti a dare vita alla III edizione del "Rieti Basket City" e la IV edizione del "Amarantoceleste beach".Sono ancora aperte le iscrizioni del torneo di beach, c'è tempo fino a domenica, poi sarà spazio ai sorteggi, prima di scendere finalmente in campo. Confermata la formula: 3vs3 misto, con una donna obbligatoria in campo.Tante le novità all'interno del torneo di basket 3vs3, in programma dal 19 al 26 giugno, che per questa edizione potrà contare su ben due campi regolamentari creati dai membri dello staff: Andrea Auletta, Leonardo Fenici e Roberto Pitotti. Ai nastri di partenza 19 squadre, divise in 4 categorie: Under 14 femminile, Under 15 maschile, Under 20 maschile e Under 19 femminile, con 85 atleti impegnati nelle sfide, che si svolgeranno in contemporanea dalle 17:30 alle 22:00. All'interno della manifestazione anche due serate dedicate al three point contest e una all' 1vs 1.A pochi giorni dall'inizio, l'organizzatore Andrea Auletta:«All'interno dello staff ci saranno 10 persone impegnate nei campi, ringrazio lo sponsor ufficiale CentralCar Outlet Rieti di Luca Bolletta che per il secondo anno consecutivo ci darà una mano importante. Faccio un invito a tutti gli amanti della pallacanestro di venirci a vedere al Pattinodromo, dove troverete partite all'insegna del divertimento».Tutte le formazioni vincitrici all'interno di ogni categoria, voleranno alle finali del 33Bk di Geck Galanda, previste dal 2 al 4 agosto a San Benedetto del Tronto.