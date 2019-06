Rieti Basket City

Amarantoceleste Beach

RIETI - Secondo giorno di gare al Pattinodromo, va avanti la fase a gironi sia nel 3vs3 per il Rieti Basket City, che nel beach con l'Amarantoceleste Beach. Oggi in programma la terza giornata.Nell'Under 20 si porta in testa Portland Tb, che guida a punteggio pieno la classifica, nello stesso raggruppamento successo di misura di Vazia su "Bobo e amici". Grande equilibrio nell'Under 15 "Terminillo", mentre nel girone "Velino" in testa Amici di Maria. Nel femminile guidano la graduatoria Team Pallino e Barazzo. Tra le novità della nuova edizione c'è la gara 1vs1 in programma questa sera: aperta alle categorie Under 15 e Open, ci sono 16 posti disponibili, il costo dell'iscrizione è di 5 €, in palio ovviamente ricchi premi. Mentre è fissato per lunedì alle ore 21:30 l'appuntamento con il Three point contest, anche qui il costo per l'iscrizione è di 5 €. Classica gara dai 3 punti, il primo classificato si aggiudica un buono da 50 € più il trofeo della manifestazione.Lelli team- Ultimi 27-21Slam-Ex. Rieti 20-38Team Pallino-le willine 21-23 FUltimi-Happy mealf 16-50Atletico-Barazzo 29-53Atletico-Barazzo 25-37Team Pallino-le willine 32-23Atletico M.-Team Pallino 18-47Sergetto-Amici 28-33Portland-Mario Bros's 50-39Bobo-Vazia 45-46Nel torneo di beach al via anche il girone A, dove si portano in testa "Pierluis" e "Schiacciati di casa" grazie alle vittorie su Npc e Wolf, entrambe per 2-1. Ben salda la vetta del girone B, con "Forse ce la facciamo" che batte Usa Store per 2-1, bravi nella sfida delle 20:30 a battere per 2-0 il Gin Team. Nel girone C, doppia sconfitta per Bulldog, che rimedia un secco 2-0 da Gravellona e Pink Kate, sempre prima nel raggruppamento.GRAVELLONA TOCE - BULLDOG 2-0USA STORE - GIN TEAM 2-0BULLDOG - PINK KATE TEAM 0-2PIERLUIS SAN GERMAIN - NPC 2-1SCHIACCIATI DI CASA - WOLF RIETI 2-1FORSE CE LA FACCIAMO - USA STORE 2-120:00 SPORT ESTATE - USA STORE20:30 USA STORE - HENDRICKS TEAM21:00 HENDRICK'S TEAM - SPORTESTATE