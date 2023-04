Torna a Rieti, dopo cinque anni, la giudice Cristina Cambi: sarà sostituto procuratore

RIETI - Torna in Procura a Rieti, dopo cinque anni, la magistrata Cristina Cambi, attualmente giudice impegnata presso il tribunale civile di Roma. La dottoressa Cambi riassumerà le funzioni di sostituto procuratore, già ricoperte in passato fino al 2018 con i procuratori Alfredo Rossini (squadra comprendente anche i pm Mario Palazzi e Fabio Picuti), Ugo Paolillo, Salvatore Càntaro e Giuseppe Saieva, prima del trasferimento nella Capitale. A deliberare il suo ritorno in Sabina è stata la quinta commissione incarichi del Csm dopo aver valutato i criteri di anzianità, merito e attitudini della magistrata alla quale è stato attribuito il punteggio di 31 punti, il più alto rispetto ad altre candidature presentate dopo la pubblicazione della vacanza del posto. La pratica dovrà ora superare il vaglio del plenum e già prima dell'estate Cristina Cambi potrebbe tornare a occupare il suo vecchio ufficio a piazza Bachelet.Titolare durante gli anni reatini di alcune importanti inchieste, la magistrata appare destinata a svolgere le mansioni di procuratore facente funzioni in attesa della nomina del nuovo capo dell'ufficio dopo il pensionamento, previsto nei prossimi mesi, dell'attuale procuratrice Lina Cusano, per la cui sostituzione il 17 aprile scorso è stato aperto il termine di presentazione della domande.