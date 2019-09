Foligno, Giostra della Quintana, ufficializzati i cambi di sella: Finestra al Contrastanga e Raponi all'Ammanniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Come raccontato da Il Messaggero nell'edizione in edicola mercoledì, sono stati ufficializzati i cambi di sella al rione Contrastanga e all'Ammanniti. Per il primo rione il nuovo cavaliere è Tommaso Finestra, per il secondo è Riccardo Raponi.Ecco la comunciazione ufficiale, che conferma le indiscrezioni, diramata dal rione Contrastanga: «Il priore Carlo Mattioli e il Consiglio rionale comunicano che Tommaso Finestra è il nuovo cavaliere di Contrastanga. Il 18enne originario di San Gemini correrà per i nostri colori nelle prossime Quintane ed il suo percorso in gialloblù farà il suo esordio già con la prossima Giostra della Solidarietà del 6 ottobre. Giovane e talentuoso cavaliere, Tommaso Finestra già può vantare diverse esperienze in giostre e tornei cavallereschi, come il Palio di San Genesio, Il Palio dei Terzieri di Montecassiano, la Corsa all'Anello di Narni e l’Anello d’Oro di Arezzo dove ha vinto 2 edizioni». «Diamo un caloroso benvenuto a Tommaso, che ha da subito sposato il nostro progetto e sul quale il rione ripone grande fiducia - commenta il priore Carlo Mattioli -. Nonostante la giovane età, Tommaso ha già dimostrato di avere grande carattere e le doti necessarie per diventare un grande cavaliere. Vorrei ringraziare il priore Massimo Montanari e tutto il Consiglio del rione La Mora per aver permesso al nuovo Furente di vivere questa importante avventura come primo cavaliere del nostro rione». Tommaso Finestra arriva proprio da La Mora, dove fino a pochi giorni fa era iscritto come secondo cavaliere. Nei prossimi giorni verranno comunicate maggiori informazioni al popolo di Contrastanga rispetto la presentazione del nuovo Furente.Tommaso Finestra succede a Daniele Ravagli. Il rione Ammanniti, nel corso di una riunione, celebrata martedì sera, ha ufficializzato da un lato l'avvio del rapporto con Riccardo Raponi, nuovo cavaliere rionale, che prende il posto di Marco Diafaldi.